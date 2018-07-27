تجنّبوا سلوك أوتوستراد جل الديب هذين اليومين

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:





"ستقوم الشركة المتعهدة بإنشاء جسر جل الديب بتركيب جسر موقت فوق المسلك الغربي، وذلك اعتباراً من:





- الساعة 22.00 من تاريخ 30/07/2018 ولغاية الساعة 3.30 من فجر تاريخ 31/07/2018.





- الساعة 22.00 من تاريخ 31/7/2018 ولغاية الساعة 3.30 من فجر تاريخ 1/8/2018، وستؤدي الاعمال الى قطع السير على المسلك الغربي من الاوتوستراد، وفقاً للتالي:





أولاً: تقسيم المسلك الشرقي الى قسمين، بحيث يصبح مسلكين شرقي (عبارة عن مسربين باتجاه جونية) وغربي (عبارة عن مسربين باتجاه بيروت).





ثانياً: اعتباراً من الساعة 23.00 يتم تحويل السير باتجاه بيروت على الطريق البحرية كالمعتاد.





يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام."