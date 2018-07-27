جوزف ابو فاضل: إذا مار شربل بدّو يِعدل يمكن يطلع للقوات وزير واحد

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رأى المحامي جوزيف ابو فاضل ان "رئيس الحكومة المكلف وحده من يسأل عن تشكيل الحكومة التي هي من صلاحياته ومن واجباته، على الرغم من تنسيقه في التأليف مع رئيس الجمهورية، وان التوقيع النهائي على التشكيلة هو من صلاحيات الرئيس"، لافتا الى ان "الهوبرات التي تحصل في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لا تساعد في تشكيل الحكومة وهي موجهة ضد العهد."



ولفت ابو فاضل في حديث للـ "OTV" الى ان "حتى رئيس الجمهورية ليس فوق القانون ولا يمكنه ان يسامح من يشتم رئاسة الجمهورية، وهو المسؤول عن تطبيق القانون والنيابة العامة التمييزية تتحرك تلقائياً من دون ان يطلب منها أحد التحرك، ولا يمكن لوزير العدل او اي مسؤول مهما بلغ شأنه التدخل لوقف او تحريك الضابطة العدلية وهي تقوم بعملها في توقيف كل من يشتم ويذم ويقدح بمقام رئاسة الجمهورية"، ولفت ابو فاضل من جهة اخرى الى ان "اجواء التشكيلة الحكومية، تنتظر اجتماع الحريري وباسيل وفي حال الاتفاق يمكن للحكومة ان تتشكل غداً"، مشيرا الى ان "الحريري يعالج العقد والمفاوضات مستمرة، مع القوات والاشتراكي"، واعتبر ان "الوضع الدرزي اليوم اختلف عن الماضي بحصور الوزير طلال ارسلان عى نسبة اصوات عالية في الطائفة"، مشيرا الى ان "العقدة المسيحية لا تكمن بعدد الوزراء، بل هي معركة مبكرة على الرئاسة المقبلة"، مؤكدا ان "الذي نشر اتفاق معراب هو الذي نسف الاتفاق" ورداً على كلام سمير جعجع عن رفضه التنازل الاّ للقديس شربل "إذا مار شربل بدّو يِعدل يمكن يطلع للقوات وزير واحد"