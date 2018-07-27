بالفيديو - "شيخ" يتنبأ بوقوع زلزال مدمّر اليوم!

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشيخ يتنبأ فيه بوقوع "زلزال عالمي" عشية اليوم الجمعة، والذي سيشهد خسوفا كليا للقمر.



ويُطل "الشيخ" في الفيديو الذي لم يُعرّف بنفسه قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، إطلعو الليلة في 30 / 6 من الساعة عشرة ونص وطالع، شوفو المريخ راهج بالحمرة، تحت القمر الناقص. حتّى تتيقنو بكلامي انو المريخ الواصل لذروة الاقتراب من الكرة الارضية رح يكون مشرق، راهج بالاحمرار الساطع، تحت البدر المكتمل المخسوف خسوف دموي بعشية 27 / 7 /2018 ميلادية، وانو رح يسبب زلزال عالمي عند الفجر. واذا تأخر الزلزال العالمي عن فجر 28 / 7 /2018 ميلادية، ساعة واحدة فقط، وحدث عند الصباح، قولو عني بلا شرف والعنوني. وقد اعذر من أنذر".