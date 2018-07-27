جثّة داخل بلدة لبنانية.. ولكن إليكم المفاجأة!

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عثر صباح اليوم على المواطن م.ن. حجيج (68 عاما) جثة داخل منزله في بلدته حبوش- قضاء النبطية.

وفي التفاصيل أنه واثناء مرور احد المواطنين من أمام منزل المواطن لاحظ انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل فتم إبلاغ قوى الأمن الداخلي التي حضرت برفقة مختار بلدة حبوش حسين حلال وعملوا على خلع باب المنزل فعثرو عليه جثه في حمام المنزل.

وقد رجّحت المصادر أن تكون أسباب الوفاة طبيعية وأنها حصلت قبل يومين كونه لم يراه أحد من جيرانه منذ يومين.

وحضرت الى المكان دورية للأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة.