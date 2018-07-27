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هكذا رد مستشار وزير البيئة على كلام النائب يعقوبيان

27
JULY
2018
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ردّ مستشار وزير البيئة طارق الخطيب، الدكتور جوزف الأسمر على كلام النائب بولا يعقوبيان وقال:
 
‎مدام يعقوبيان، يا ريت بتخبري العالم بهالمؤتمر انّك كنتي مش فهمانة ولا كلمة من القانون، لا بل كان معك معلومات (مزوّدينك ياها اللي انتخبوكي) من مشروع القانون اللي اتقدّم سنة ٢٠٠٥، امّا مشروع القانون اللي كنتوا عم تناقشوه مبارح تعدّل بنسبة ٦٠٪ بسنة ال ٢٠١٨ و الي الشرف كون مشارك فيه. 
 
‎و للعلم ستّ بولا، انّو هيدا قانون، يعني إطار عمل بملف النفايات و بيطرح كل التقنيات الموجودة بالعالم وما بيحدّد ولا تقنيّة ولا بيلزم الدولة بولا تقنية، و شغلتو تنظيم القطاع (الشي اللي ما بناسبكن لأن ببطّل عندكن قضيّة لتنِقّوا عليها و تعملوا منها شعبوية). 
 
‎و بحب قلّك انّو هيدا اوّل قانون ادارة النفايات الصلبة بالشرق الأوسط.
 
‎و في شغلة بعد بدّي قلّك ياها، انّك مضيّعة بين القانون و الاستراتيجية (هيّي اللي بتحدّد التقنيّة اللي ممكن تُعتَمَد).
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