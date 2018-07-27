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عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 تموز 2018

27
JULY
2018
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الأخبار
كفرفالوس: مشروع اقتلاع جبل!

البناء
الخليج وسوق النفط على صفيح ساخن... وسليماني يهدّد الأميركيين في العراق بعد البحر الأحمر
سورية تودّع شهداء السويداء وتمضي لنصرها... والأسد: إدلب وجهتنا المقبلة
دعوة موسكو لثلاثية لبنانية روسية سورية لعودة النازحين... وعقدة الحكومة درزية

الجمهورية
«الجمهورية» تنشر فحوى المبادرة الروسية.. وتسريع رئاسي للتأليف

المستقبل
7 مراكز لاستقبال النازحين.. والعمل «على مراحل» لإعادة 890 ألفاً من لبنان و750 ألفاً من باقي الدول
روسيا تضمن «العودة الآمنة».. ولبنان جاهز للتعاون

اللواء
مبادرة بوتين لإعادة النازحين: اللجنة قَيْد التشكيل والعدد الرسمي 890 ألفاً
برّي: ما عندي إيجابيات عن الحكومة.. ومسؤول أميركي يثير مع باسيل وضع حزب الله

L'Orient-Le Jour
Assad : Les forces russes sont nécessaires en Syrie à long terme

The Daily Star
Lebanon welcomes Russian proposal on refugees

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