عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 تموز 2018

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الأخبار

كفرفالوس: مشروع اقتلاع جبل!

البناء

الخليج وسوق النفط على صفيح ساخن... وسليماني يهدّد الأميركيين في العراق بعد البحر الأحمر

سورية تودّع شهداء السويداء وتمضي لنصرها... والأسد: إدلب وجهتنا المقبلة

دعوة موسكو لثلاثية لبنانية روسية سورية لعودة النازحين... وعقدة الحكومة درزية

الجمهورية

«الجمهورية» تنشر فحوى المبادرة الروسية.. وتسريع رئاسي للتأليف

المستقبل

7 مراكز لاستقبال النازحين.. والعمل «على مراحل» لإعادة 890 ألفاً من لبنان و750 ألفاً من باقي الدول

روسيا تضمن «العودة الآمنة».. ولبنان جاهز للتعاون

اللواء

مبادرة بوتين لإعادة النازحين: اللجنة قَيْد التشكيل والعدد الرسمي 890 ألفاً

برّي: ما عندي إيجابيات عن الحكومة.. ومسؤول أميركي يثير مع باسيل وضع حزب الله

L'Orient-Le Jour

Assad : Les forces russes sont nécessaires en Syrie à long terme

The Daily Star

Lebanon welcomes Russian proposal on refugees