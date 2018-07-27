أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 تمّوز 2018

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البناء

سجلت مصادر متابعة في سوق النفط العالمية قلق المعنيّين من حدوث تطوّر غير منتظر في حركة ناقلات النفط في مياه الخليج يؤدّي لأزمة نفط عالمية كبرى تلتهب معها الأسعار بعدما بدا أنّ الخط الأحمر المرسوم حول حرية عبور الناقلات وتحييد النفط من الحرب السعودية اليمنية والمواجهة الأميركية الإيرانية صار أصفر وقد يصير أخضر في أيّ لحظة. وقالت المصادر إنّ تجارة النفط لا يفيدها الحلّ الأمني فهي تقوم على مناخ الهدوء والسلم ويكفي التعرّض للتهديد كي تقع أزمة...



اللواء

تجزم جهات أمنية ان العملية الانتحارية الأخيرة في جبل العرب، أعدت بتدخل أكثر من جهة إقليمية ودولية معادية.

انعكست الأجواء المحيطة بمؤسسة كبرى شللاً في عمل أجهزتها، يلاحظه العاملون فيها.

تراجعت حملة فريق مرجع كبير على مسؤول نقدي رفيع، بناءً على نصائح إقليمية ودولية نافذة.

الجمهورية

قال نائب سابق أمام قريبين منه إن ما أثّر كثيراً في خريطة الطريق التي رسمها مرجع كبير هو تصرفات جماعته.

أبدى وزير حالي تعاطفه مع مرجع بارز وقال عنه إنه يحاول السير بين النقط والألغام.

تحاول قنوات سياسية تقصّي حقيقة ما يتردّد عن أنه سيكون هناك دور أكبر لأحد الوزراء بعد عودته من دولة خليجية.