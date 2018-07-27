مصدر معني بالعلاقات اللبنانية السورية: أي انفتاح اقتصادي على سوريا سيقابله تطبيع للعلاقات السياسية على مستويات رسمية

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قال مصدر معني بالعلاقات اللبنانية السورية لـ«البناء» إن «سورية أبلغت السلطات الروسية الموافقة المبدئية على المبادرة واستعدادها للتعاون وتقديم ما يلزم من ضمانات للمترددين في العودة وعقد مصالحات داخلية من خلال اللجان الأهلية والرعاية الخدمية لإنجاح المبادرة ومستعدة ايضاً لاستقبال اللجنة الروسية اللبنانية والبحث بالآليات التنفيذية لذلك».

ووفقاً للمبادرة الروسية أضاف المصدر «فقد اتفق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري على أن يكون اللواء إبراهيم موفداً من قبل الدولة اللبنانية وليس موفداً رئاسياً فقط في اللجنة للتنسيق مع الجانبين الروسي والسوري، وذلك بعد أن وافق الحريري على ذلك». وكشف المصدر بأن «فتح معبر نصيب ينتظر التواصل بين سورية والاردن، وأن سورية مستعدة لفتح هذا المعبر لكنها تطالب الأردن بتصحيح العلاقات السياسية على مستوى حكومتي البلدين وكذلك ستفعل مع لبنان، إذ إن أي انفتاح اقتصادي على سورية سيقابله تطبيع للعلاقات السياسية على مستويات رسمية». ودعا المصدر الدولة اللبنانية لـ«العمل لتحقيق قفزة نوعية في مسار العلاقات بين لبنان وسورية عبر الانتقال الى المستوى السياسي وأن لا يبقى التواصل محصوراً بمستوى القناة الأمنية والمدراء العامين في الوزارات»، ودعا أيضاً الى «فتح القنوات السياسية الرسمية بأسرع وقت لتمكين لبنان من تحقيق مصالحه الوطنية عبر خطوط ثلاثة: إعادة النازحين أولاً والاستفادة من فتح معبر نصيب ثانياً والدخول في عملية إعادة الإعمار في سورية ثالثاً»، محذراً من أن «استمرار اعتراض بعض المسؤولين اللبنانيين على ذلك سيخسر لبنان فرصاً ذهبية على صعيد الخروج من أزماته المالية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق نهوض اقتصادي حُرِم منه لبنان منه طوال الثماني سنوات الماضية بسبب الحروب في سورية والمنطقة».