الرؤساء الثلاثة توافقوا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة

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أشارت "الأخبار" إلى ان الحريري تناول الملف الحكومي في الاجتماع الثلاثي الذي ضمه والرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في القصر الجمهوري، أمس، بعيد انتهاء جلسة المحادثات الرسمية مع الوفد الروسي برئاسة الموفد الرئاسي ألكسندر لافرنتييف.

وقيّمت الترويكا الرئاسية نتائج المحادثات التي أجريت مع الوفد الروسي، كما تطرق البحث إلى آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء الاتصالات التي أجراها الحريري بعد زيارته القصر الجمهوري أول من أمس.

وتوافق الرؤساء الثلاثة على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وعلى أن يكثّف الحريري لقاءاته خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة لتحقيق هذا الهدف. كما علمت «الأخبار» أنه جرى عرض سريع لمسار تأليف الحكومة، شارك الرئيس بري في جزء منه، حيث تعمّد القول في الاجتماع إنه بالإمكان تشكيل الحكومة أمس قبل اليوم.