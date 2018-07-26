الطالب الجامعي جورج أنطوان حرفوش... هل من يعرف عنه شيئاً؟!

A + A -

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي: تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الطالب الجامعي المفقود: - جورج أنطوان حرفوش ( مواليد عام 1997، لبناني) الذي خرج من منزله الكائن في بلدة بطشاي، حوالي الساعة 8.00 من تاريخ 25/7/2018 متوجهاً إلى الجامعة اللبنانية - الحدت، ولم يعُد حتى تاريخه، علماً بأنه قد عُثر على سيارته مركونة كالعادة في محيط الجامعة.



لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الإتصال بفصيلة الحدت في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 466553/05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.