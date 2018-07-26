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الرئيس عون عرض مع الرئيسين بري والحريري في قصر بعبدا نتائج الاجتماع مع الموفد الروسي والتطورات المتصلة بتشكيل الحكومة وأبرق إلى الرئيس السوري معزياً

26
JULY
2018
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رئيس الجمهورية ابرق الى الرئيس السوري وشيخ عقل الدروز في سوريا
معزياً بضحايا مجزرة السويداء
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عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في اعقاب اللقاء الذي تم في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم مع الموفد الرئاسي الروسي.
وقيّم الرئيس عون مع الرئيسين بري والحريري، نتائج المحادثات التي اجريت مع الوفد الروسي، كما تطرق البحث الى آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء الاتصالات التي يجريها الرئيس الحريري بعد زيارته القصر الجمهوري امس.
وتم التوافق على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، وعلى ان يكثّف الرئيس الحريري لقاءاته خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

تعزية الرئيس السوري
من جهة اخرى، ابرق الرئيس عون الى الرئيس السوري بشار الاسد معزياً بضحايا الهجمات الارهابية التي شنّها مسلحو تنظيم "داعش" في محافظة السويداء امس، مستهدفين الاطفال والنساء الابرياء في مجزرة مروّعة "تؤكد مرة جديدة ضرورة بذل كل جهد ممكن للقضاء على هذا التنظيم المتطرف والخطير وافكاره التكفيرية العنيفة". كما ابرق الرئيس عون الى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ يوسف جربوع، معزياً بضحايا المجزرة التي نفّذت في محافظة السويداء. واعرب الرئيس عون في برقيته، عن تضامن لبنان مع اهالي الضحايا.

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