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من دون الغوص في تفاصيل النقاش الذي دار اليوم في بعبدا بين الجانبين اللبناني والروسي، الواضحُ أنّ ملفَ النزوح السوري إلى لبنان دخل منذ قمة helsinki وبروز المقترَح الروسي مرحلةً جديدة...

جديدة، أقلَّه بالنسبة إلى بعض الخارج من جهة، وبعض الداخل من جهة أخرى. وفي انتظار بلورة الموقف الدولي أكثر فأكثر في الآتي من الأيام، بدأ المراقبون المحليون يتابعون تحولات المواقف الداخلية، وسْط توقعٍ أكيد بارتفاع منسوب التبنّي لإطلاق مسار العودة، كلّما بات حصولُه ملموساً أكثر...

أما على المقلب الرئاسي، فلا عادة في الانقلاب على المواقف، ولا حاجة لأيّ استلحاق. فالرؤيةُ واضحة، والعودةُ الآمنة التدريجية منطقٌ ثابت منذ اليوم الأول، قبل التحوُل الدولي وخلالَه وبعدَه...

هذا على مستوى النزوح. أما في ملف التشكيل، فالأمرُ لا يختلف كثيراً: فمنذ اليوم الأول، وحتى لحظةِ توقيع مرسوم التشكيل، مبدأٌ واحد مطلوبٌ احترامٌه، عنوانُه العدالة، ومضمونُه التزامُ نتائج الانتخابات الأخيرة، بمعيارٍ محدد يُطبَّق على الجميع من دون أي تمييز.