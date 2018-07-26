الرئيس عون استقبل الموفد الخاص للرئيس الروسي بحضور الرئيسين بري والحريري. رئيس الجمهورية: لبنان يرحب بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين والتي تتجاوب مع الدعوات اللبنانية لتأمين عودة آمنة لهم

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الرئيس عون: سنقدّم المساعدة اللازمة لتنفيذ المقترحات الروسية عبر اللجان أو عبر الآلية التي ستعتمد

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الموفد الروسي: اللقاء كان مثمراً وبناءً

وسوريا مستعدة لاستقبال كل من يرغب في العودة إليها

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أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيد الكسندر لافرينتييف الذي استقبله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ترحيب لبنان بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، معتبراً ان هذا الموقف يتجاوب مع الدعوات اللبنانية لتأمين عودة آمنة للنازحين، ما يحد من تداعيات النزوح السوري على الوضع في لبنان.



وشكر الرئيس عون الرئيس بوتين على دعمه للبنان والدور الذي لعبته روسيا لمحاربة الارهاب ومنع تمدده، لافتاً الى ان لبنان استطاع ان يقضي على المجموعات الارهابية التي احتلّت جزءاً من الاراضي اللبنانية على الحدود الشرقية مع سوريا، كما تواصل القوى الامنية القضاء على الخلايا النائمة كلها التي تمكنت من اكتشافها.



واعرب الرئيس عون عن استعداد لبنان لتقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ المقترحات الروسية بإعادة النازحين، سواء عبر اللجان التي ستُشكّل لهذه الغاية، او عبر الآلية التي ستعتمد، داعياً المجتمع الدولي الى المساعدة في تحقيق هذه العودة، لا سيما وان الازمة السورية باتت على ابواب الحل السياسي، ما يوفر الاجواء المؤاتية لتحقيق العودة.



وكان الرئيس عون ترأس المحادثات مع الوفد الروسي، في حضور الرئيسين بري والحريري. وشارك عن الجانب اللبناني: وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشارة الرئاسية ميراي عون الهاشم، المستشار العسكري العميد الركن المتقاعد بولس مطر، المستشار الديبلوماسي السفير شربل وهبه، مدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، المستشار في وزارة الخارجية اسامة خشاب.



كما حضر عن الجانب الروسي الى السيد لافرنتييف: نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، القائم بأعمال السفارة الروسية في بيروت فاتشلاف مقصودوف، الجنرال ستانيسلاف غادجيماغوميدوف، الجنرال سيرغي فانسييف، اضافة الى عدد من الديبلوماسيين والضباط والمستشارين في وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين والسفارة الروسية في بيروت.



وفي مستهل الاجتماع، نقل الموفد الرئاسي الروسي الى الرئيس عون، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتمنياته له بالتوفيق والخير للبنان والتقدم للشعب اللبناني الصديق، وعرض تفاصيل المقترحات الروسية لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وفق ما تم البحث به بين الرئيس بوتين والرئيس الاميركي دونالد ترامب في قمة هلسنكي.

وفي نهاية الاجتماع، حمّل الرئيس عون الموفد الروسي تحياته الى الرئيس بوتين، وتمنياته للشعب الروسي الصديق بالرخاء والاستقرار والتقدم.



تصريح الموفد الروسي

بعد اللقاء تحدث السيد لافرنتييف إلى الصحافيين، فقال: "ان زيارتنا تمت وفق تعليمات مباشرة من الرئيس الروسي، من اجل البحث مع فخامة الرئيس والسلطات اللبنانية، في مسائل اساسية متعلقة بالوضع في المنطقة وبالاخص في سوريا، وتأثيرها على دول اخرى ومنها لبنان.

لقد كانت مباحثاتنا بناءة ومثمرة في هذا الخصوص، ووضعنا فخامة الرئيس والسلطات اللبنانية في اجواء المبادرة التي اطلقها الرئيس فلاديمير بوتين في ما خص عودة النازحين، علماً ان لبنان والاردن يستقبلان كل منهما نحو مليون نازح، وتركيا نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون نازح، ولكن العدد الاجمالي لكل النازحين السوريين في مختلف انحاء العالم يبلغ نحو 6 ملايين ونصف المليون وفق احصاءات الامم المتحدة.



نعتقد ان الوضع في سوريا يميل الى الهدوء، والحرب على الارهاب وعلى "داعش" وصلت الى نهايتها، بالطبع هناك حاجة لبعض الوقت للتعامل مع ما تبقى من الارهابيين وتحرير الارض السورية منهم ونأمل ان يتم ذلك، ليس فقط على الاراضي السورية بل على اراضي الدول التي يتواجدون فيها.

لقد شددنا خلال اللقاء، على اهمية الابقاء على التعاون الوثيق في التعامل مع هذا التهديد الخطير، واتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد له. اما في موضوع النازحين، فمن المهم تهيئة الاجواء الملائمة لهم للعودة، والحكومة السورية ابلغتنا بالامس من خلال لقائنا مع الرئيس السوري بشار الأسد، استعدادهم في استقبال كل من يرغب من السوريين في العودة الى أرضه وتوفير كل الشروط اللازمة لهم للعودة الى وضعهم الطبيعي. ونعلم جميعاً انه ليس باستطاعة الحكومة السورية تأمين الاموال اللازمة بسبب الوضع الراهن، ونعتمد على المجتمع الدولي للمساعدة في هذا المجال، فهذا الامر له طابع انساني وليس سياسياً، ومن دون المساعدة الدولية سيكون من الصعب جداً خلق الاجواء الملائمة للسوريين الراغبين في العودة، كونهم لا يعلمون كيفية العيش بعد وصولهم الى سوريا.



لقد ابلغت فخامة الرئيس ورئيس الحكومة اننا تلقينا اشارات ايجابية جداً من السلطات السورية، وهناك نازحون يعودون بشكل يومي بدفعات صغيرة، ويعلم العائدون انه ليس هناك اي تهديد من قبل الحكومة والقوى الشرعية السورية التي تسيطر على المناطق التي تشهد عودة النازحين. انها بادرة جيدة للنازحين الذين لا يزالون على الاراضي اللبنانية والاردنية والتركية، تدفعهم إلى التفكير بأنه حان الوقت للعودة الى ارضهم، لانهم هم فقط قادرون على اعادة بناء وطنهم واعماره.



وكما سبق واشرت، كانت المحادثات مع فخامة الرئيس وتلك التي كنت أجريتها مع الرئيس الحريري بنّاءة وايجابية، وقررنا الاستمرار في التعاون المشترك.



حوار مع الصحافيين

ثم دار بين السيد لافرنتييف والصحافيين الحوار التالي:

سئل: ما هو عدد النازحين السوريين الذين تفكرون باعادتهم من لبنان؟

اجاب: لقد تبلغنا ان العودة بدأت وهناك نحو الف نازح قد عادوا بالفعل خلال الاسبوعين الاخيرين، ونعتقد ان المسألة ستستمر، والمهم هو القيام بالخطوة الاولى وسرعان ما ستتحول الى كرة ثلج ستكبر حتماً مع الوقت.

سئل: ماذا كان الجواب اللبناني على المبادرة الروسية؟

اجاب: من المهم التفكير بخطة لاعادة النازحين السوريين الى ارضهم، وهناك الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الشأن، ومنها قلة الثقة والتمويل المالي اللازم، ولكنها امور قابلة للحل، وقد قررنا القيام بتعاون بشكل دوريّ.

سئل: ما هي الضمانات التي يمكن لروسيا ان تعطيها للنازحين من اجل العودة؟

اجاب: ان الحياة العادية تعود الى سوريا، والحكومة تعطي ضمانات امنية للنازحين الراغبين في العودة، وقد صدر بيان رسمي من الحكومة حول هذا الامر، ولا مانع من العودة وممارسة الحياة المدنية الطبيعية بعيداً عن الافكار الراديكالية واللجوء إلى القتال.

سئل: ما هو تأثير معارضة اطراف لبنانية التفاوض مع الحكومة السورية، على مهمتكم؟

اجاب: هناك وجهات نظر مختلفة داخل المجتمع اللبناني، ولكن اعتقد ان الشعور العام هو ان النازحين عبء على الدول التي تستضيفها، وهو ما تعاني منه اوروبا على سبيل المثال. هذا لا يعني حصول اجماع على وجهة نظر واحدة في المجتمعات. وفي لبنان، اعتقد ان الجو العام هو التعاون مع هذه المبادرة من اجل عودة النازحين.

سئل: هل تلقيتم اشارات من الولايات المتحدة حول مهمتكم؟

اجاب: لقد تم اثارة هذا الامر خلال قمة هلسنكي، ولم يكن هناك من نتيجة ملموسة ولكن الرئيس الروسي قرر القيام بالتعاون والتنسيق على اساس المساعدات الانسانية. اما في ما خص النازحين، فأعتقد ان الادارة الاميركية تحتاج الى وقت لتبلور بعض الافكار.

سئل: ما هي المناطق التي ستشهد عودة النازحين؟

اجاب: نحن نتكلم عن كل الاراضي السورية التي تسيطر عليها الحكومة السورية، والنتائج تظهر من خلال مباشرة عدد من النازحين بالعودة.