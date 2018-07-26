خليل حرفوش: غيمة سوداء صيفية " قطعت" ولا احد له مصلحة في ان تبقى أكدت لنا الحريري انه لن يقوم اي مشروع لا يرضى عنه اهالي المنطقة

A + A -

استقبلت النائب بهية الحريري في مجدليون وفدا من اتحاد بلديات منطقة جزين تقدمه رئيس الاتحاد رئيس بلدية جزين المحامي خليل حرفوش وضم رؤساء بلديات " عين المير ، كفرفالوس ، عازور ، سنية ، بنواتي ، الحمصية ، كرخا وكفرجرة " وذلك بحضور قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة .



وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع في منطقتي جزين وصيدا وتفاعلات التطورات الأخيرة المتصلة بموضوع "كسارة لبعا " وموضوع "كفرفالوس".





حرفوش

واثر اللقاء تحدث خليل حرفوش فقال: كما يعرف الجميع مرت غيمة سوداء صيفية ولا احد له مصلحة في ان تبقى هذه الغيمة. حدث سوء تفاهم ، فعل وردات فعل ليست في محلها ابدا وليست نابعة منا .. اليوم جئنا لنؤكد ان بين صيدا وجزين لا يوجد اي مشكلة والغيمة "قطعت" ولن تعود بهمتنا وخاصة بهمة السيدة بهية ونحن نعتبر ان هذه منطقتنا وجزين هي منطقة اهالي صيدا وبدأنا من هذه النقطة .



النقطة الثانية ، لدينا مشكلتان في المنطقة تشكلان نوعا من " نقزة" لأهالي المنطقة ، اول مشكلة هي كسارة السيد محمد الشماع في لبعا واتفقنا على ان تكون معالجتها ضمن الاطار القانوني فقط لا غير ، لا المزايدات ولا المناكفات ولا الطائفية ولا المناطقية . وما يقوله القانون نسير به . والموضوع الآخر هو موضوع كفرفالوس. يحكى عن مشروع ضخم سيقوم هناك ايضا وكانت لدينا بعض التساؤلات والحذر واكدت لنا السيدة بهية انه لن يقوم اي مشروع لا يكون أهالي منطقة جزين راضين عنه .وبالتالي توضحت الأمور وانا ادعو كل من لديه سوء نية ان لا يجرب ان يلعب بين المنطقتين. نحن منطقة واحدة وهم بيئي واحد ان كان بموضوع النفايات او بموضوع الحرص على الحفاظ على الجبال الخضراء لدينا . ولا ننسى ان اهل صيدا يعتبرون منطقة جزين منطقتهم يصيفون فيها ويذهبون الى المطاعم ويجلسون في احراشها فلا احد له مصلحة في ان يشوه بيئة منطقة جزين . كل هذه الأمور وضعت اليوم على الطاولة وطبعا هناك علاقة محبة وصداقة بيننا وبين السيدة بهية واوضحنا بعض الأمور واكدنا ان اي خلل بهذه العلاقة ستؤثر سلبا على المنطقتين وممنوع ان يلعب احد بهذا الموضوع ويؤثر سلبا على السلام الذي نعيشه في جزين وصيدا .



وردا على سؤال حول ما اذا تم الا تفاق على لقاءات قادمة بهذا الخصوص قال حرفوش : هناك لجنة كلفتُ بها انا ورئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي لنتابع الأمور عمليا وسنعود لاحقا ربما لعقد لقاء يضم كل الفاعليات والنواب حتى نخرج بنوع من ميثاق شرف بانه لا نستطيع ان يرمي كل واحد " فتّيشة" بين منطقتين فيشعلهما .هذا غير مسموح ولا اخلاقيتنا تسمح لنا بان نقوم به . يجب ان يعرف الكل ان هناك منطقة اسمها صيدا - جزين يجب ان تبقى العلاقة مع اهاليها علاقة محبة وصداقة ومحبة عائلية وهذا كان منذ ستين وسبعين سنة ، واعرف ويخبرني اهلي كيف كانوا يعطون عائلات من صيدا نصف بيتهم ليصيّفوا فيه .



saidanet