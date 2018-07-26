درغام: متفائلون بحذر في ما يخص عودة النازحين السوريين.. ولا يمكن لجنبلاط احتكار التمثيل الدرزي

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توجه نائب "تكتل لبنان القوي" أسعد درغام في حديث لبرنامج "بيروت اليوم" عبر الـ MTV ، بالاعتذار من الشعب اللبناني لأننا تأخرنا في اقرار قانون حماية كاشفي الفساد، بينما باقي البلدان سبقتنا بأشواط".

وفي ما يخص ملف عودة النازحين السوريين أكد درغام "أننا متفائلون بحذر في ما يخص عودة النازحين السوريين.

وقال: النتيجة التي وصلنا اليها بملف النازحين السوريين نتيجة جيدة والاتفاق الروسي - الأميركي دفع الى حصول اجماع داخلي حول الملف، ما سيسهل ويسرع عودة النازحين.

وتابع: برأي أن الحكومة اللبنانية بدأت باتجاه الخطوة الرسمية والعملية الأولى لإعادة النازحين السوريين، اعتماداً على رعاية روسية وأميركية تكفل أمن النازحين في بلادهم، خلافا للمسارات السابقة التي كانت الحكومة بعيدة عنها، تمهيدا لحل شامل للأزمة المتفاقمة، تحظى بإجماع سياسي لبناني، وتُحاط بضمانات دولية.

وأكد درغام "أن هناك وقائع ولم يعد بإستطاعتنا تجاهلها، ومن المؤكد أنه يستحيل التمكن من اعادة النازحين الى بلادهم من دون التنسيق مع الجانب السوري، وهناك سفير لسوريا في لبنان يمكن التواصل عبره. وما يجري اليوم هو اخراج لكيفية التعامل مع الدولة السورية عبر الجانب السوري ونحن متفائلون بحذر في ما يخص عودة النازحين السوريين".

وأضاف: "لم يعد باستطاعة أي مكون تجاهل الوقائع والأزمات المتتالية التي تعاني منها مختلف المناطق اللبنانية وتحديدا مناطق الأطراف، كما أن لبنان تكبد المزيد من الأزمات والخسائر، مشددا على أنه لا حل مستداماً إلا بالعودة الطوعية والكاملة والشاملة والكريمة والآمنة للنازحين السوريين".

وعن سؤال حول تشكيل الحكومة، لفت درغام الى "أننا نشعر بأن هناك مخطط لإفشال العهد وهذا ما لن يحصل إطلاقا لانه لدينا اليوم على رأس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي تمكن من تحقيق العديد من الانجازات في فترة زمنية قياسية".

وفي ما يخص التأليف الحكومي أكد درغام "أن أجواء لقاء الرئيس عون والرئيس الحريري ايجابية وعلى أساس المسودة التي سيطرحها الحريري أي (مشروع تشكيلة متكاملة) ، سيكون لرئيس الجمهورية موقف. مؤكدا أن همنا الأساسي كتكتل تشكيل الحكومة في أسرع وقت، في إطار المعايير الدستورية.

وعن لقاء باسيل - الحريري أكد درغام "أن قنوات التواصل موجودة ولم تنقطع واللقاء سيحصل عندما يتطلب الوضع، مؤكدا أن مرشحنا الأول والدائم هو الرئيس الحريري نافيا كل التسريبات المغرضة فيما يخص نية لدى رئيس الجمهورية ميشال عون بسحب التكليف من الرئيس الحريري.

وقال: أنا لست مخولا الكلام عن الرئيس ولكن أؤكد أن هذا الكلام لم يصدر عنه على الاطلاق.

وعن موقف جنبلاط أكد درغام "أننا لم نقل للوزير جنبلاط لا يحق لك أن تسمي مرشحا لرئاسة الجمهورية عند انتخاب رئيس جمهورية، مع أنه الموقع المسيحي الأول في لبنان ، لذلك لا يمكنه احتكار التمثيل الدرزي وأن يفرض حصر التمثيل بحزبه، مؤكدا أن معيار المعالجة في تشكيل الحكومة لن يعطي الوزير جنبلاط ثلاثة وزراء على الاطلاق".

وحول العلاقة مع القوات اللبناية شدد درغام على أن "آداء القوات اللبنانية لم يكن منسجما مع آداء العهد وهي أكثر من حاربتنا وعمدت للتنصل من الاتفاق، ولطعنه في الصميم، فالاتفاق قد نص بأن تكون كتلتا التيار والقوات مؤيدتين لرئيس الجمهورية وعاملتين على انجاح العهد. ولكن ما حصل أن القوات عمدت الى التضليل والافتراء التي طالت فريقنا السياسي على وجه التحديد، فلم يسجلوا أي إنتقاد لمكون آخر في الحكومة.

كما لا يجب أن ننسى الطعن بالاتفاق خلال احتجاز الحريري في السعودية، فلم يتم إحترام تمثيل الطائفة السنية واحترام خيارها الرئيس سعد الحريري فسارعت القوات الى الانقلاب على العهد، والدولة اللبنانية، ما شكل خرقا واضحا للسيادة اللبنانية والأمن القومي اللبناني. وبالرغم من ذلك فنحن نأمل علاقة جيدة وتنسيق في الحكومة المقبلة من أجل بناء الدولة والمؤسسات".

وفي ما يخص ملف التجنيس، أشار درغام الى "أن رئيس الجمهورية لم يحل الملف الى الأمن العام من أجل تضييع الوقت، بل سوف يتم الأخذ بمعطيات الأمن العام ومن الممكن أن يتم سحب الجنسية ممن لا يستحقونها".