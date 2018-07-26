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جعجع: 14 آذار مستمرة كمشروع وهي لا تزال الاكثرية

26
JULY
2018
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تحدث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الى مجلة "النجوى - المسيرة" عن التطورات في لبنان والمنطقة، بعد 13 عاما على خروجه الى الحرية في 26 تموز 2005، معتبرا ان  14 آذار لا تزال مستمرة كمشروع وانها لا تزال الاكثرية في الشارع اللبناني. 

وعن 14 آذار، قال: "أعتقد أن "14 آذار" كمشروع وفكر لا تزال أكثرية في الشارع اللبناني. "جمهور "14 آذار" هو من لا يزال باقيا حتى الآن بمعنى الناس الذين يؤمنون بهذا المشروع والتوجه إلا أن تركيبة "14 آذار" هي التي لم تعد موجودة اليوم. هناك أعمدة رئيسية في "14 آذار" لا تزال موجودة ويتم التنسيق في ما بينها وقوامها "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" والحزب التقدمي الإشتراكي. العام المنصرم كان من أكثر السنوات عجفا على "14 آذار"، إلا أن هذا لا يعني أن هذا المشروع اضمحل. صحيح أنها مرت بصعوبات جمة في حمأة الإنتخابات الرئاسية إلا أنها اليوم وبعد الإنتخابات النيابية تعود في مكان ما لاتخاذ شكل ما".

وعن مصير النظام في سوريا، قال إنه "لا يزال عند رأيه أن النظام السوري غير قابل للحياة. وأن إسرائيل أكثر طرف يتكلم في الوقت الراهن على تعويم بشار الأسد. أعتقد أن لا إمكان للقيام بهذا الأمر. التعاطي مع النظام اليوم كأمر واقع هو أمر واقع، ولكن تعويمه شرعيا وشعبيا أمر آخر مختلف تماما فبسبب عدم ظهور أي بدائل يتم التعاطي مع هذا النظام كأمر واقع في انتظار ظهور هذه البدائل. وهو يستمر اليوم بحكم الأمر الواقع بفضل وجود إيران وروسيا على الأراضي السورية، في انتظار معادلات أخرى فقط لا غير. فهو لا يتمتع بأي نقطة ارتكاز خاصة به، فإن خرجت اليوم روسيا أو إيران من سوريا فسيسقط هذا النظام فورا بالرغم من كل الذي نراه اليوم".

وأكد ان "لبنان الرسمي سيصمد أمام الضغوط ويبقى على الحياد من دون تطبيع العلاقات مع النظام السوري"، وقال: "دائما يتم البحث عن الذرائع في هذه المسألة. إلا أن هذا الأمر لا يعني أن هذه الذرائع سيؤخذ بها. ففي ما يتعلق بالنازحين السوريين فمن المؤكد أن الجهة الأكثر رفضا لعودتهم هو النظام في سوريا وما حدث أخيرا دليل على ذلك. تم الإعلان عن أنه كان هناك زهاء 3600 أو 3800 نازح يريدون العودة، وأرسلت لوائح بأسماء هؤلاء إلى النظام فأتت الموافقة فقط على 280 نازحا من بعدها 50 نازحا ثم 70. فإذا أخذنا مسألة العودة على هذا المنحى فعدد الولادات الجديدة للنازحين في لبنان هو أكثر بكثير من الذين يعودون. النظام يأخذ اللوائح ويوافق فقط على مؤيديه من ضمنها وهؤلاء بأقصى الحالات يعدون 5 أو 10 في المئة من النارحين الموجودين في لبنان. هذا النظام لا يريد هذا الشعب. مصير النظام السوري هو الرحيل. هناك زهاء 10 إلى 12 مليون سوري نازح ما بين الداخل والخارج وهؤلاء حكما أقوى من هذا النظام".

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