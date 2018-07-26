اجتماع برئاسة الرئيس عون مع الوفد الرئاسي الروسي بحضور الرئيسين بري والحريري

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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الرابعة بعد ظهر اليوم اجتماعا في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، مع الوفد الرئاسي الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيد الكسندر لافرنتييفALEXANDER LAVRENTIEV، وذلك للبحث في المقترحات الروسية لتأمين عودة النازحين السوريين الى اراضيهم.

ويحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني، الى الرئيسين بري والحريري وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور ومدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير غدي خوري. كما يشارك في الاجتماع المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار العسكري العميد الركن المتقاعد بولس مطر والمستشار الديبلوماسي السفير شربل وهبه ومدير الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا والمستشار في وزارة الخارجية اسامة خشاب.

ويضم الوفد الروسي الى السيد لافرنتييف، نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والقائم باعمال السفارة الروسية في بيروت فاتشلاف مقصودوف والجنرال ستانيسلاف غادجيماغوميدوف والجنرال فانسييف، اضافة الى عدد من الديبلوماسيين والضباط والمستشارين في وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين والسفارة الروسية في بيروت.

ومن المقرر ان يعرض الوفد الرئاسي الروسي الخطة التي اعدتها وزارة الدفاع الروسية بالاشتراك مع وزارة الخارجية الروسية لتنظيم اعادة النازحين السوريين الى بلادهم.



الوزير ميشال فرعون

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال لشؤون التخطيط ميشال فرعون واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة. واوضح الوزير فرعون انه بحث مع رئيس الجمهورية في المستجدات على صعيد عودة النازحين السوريين الى بلادهم. كما تناول البحث مواضيع تتعلق بشؤون طائفة الروم الكاثوليك ومسائل تتعلق بالتخطيط المدني.

النائب علي فياض مع وفد



واستقبل الرئيس عون النائب علي فياض مع وفد من لجنة مهرجان وادي الحجير ضم السادة فؤاد حنجول وعلي الزين والمهندس محمد كوثراني والحاج عبد الحميد غازي، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على اوضاع محمية وادي الحجير وحاجات المنطقة، كما دعوه لرعاية وحضور افتتاح مهرجانات وادي الحجير التي تبدأ يوم السبت 4 آب المقبل بامسية اوركسترالية عنوانها "وسوسة الذهب"، وفي البرنامج ايضا يوم السبت 11 آب امسية موسيقية وجدانية عنوانها " عتبات" وفي 18 آب عمل مسرحي بالمؤثرات الحية عنوانه " الحجير ان حكى".

واوضح النائب فياض ان البحث مع الرئيس عون تطرق الى مشكلة تلوث نهر الليطاني واهمية تدخل رئيس الجمهورية لتعجيل وتيرة تنفيذ القانون 66 الخاص بحماية حوضه، وقد وعد فخامته بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية.



الوزير السابق ابراهيم شمس الدين

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق ابراهيم شمس الدين الذي اوضح بعد اللقاء انه نقل الى رئيس الجمهورية تأييده لمواقفه ولدور رئاسة الجمهورية كنقطة ارتكاز دائمة. واضاف : "اكدت لفخامة الرئيس تقديرنا وثناءنا على الحرص الذي يبديه تجاه المؤسسات وخصوصا مؤسسة القضاء". ولفت الى خطورة تحول لبنان الى كونفدرالية طوائف، "وفي رأينا ان من يستطيع ان يواجه هذا الامر هو رئيس الجمهورية القادر على ابقاء الدولة موحدة بالتعاون مع المؤسسات الدستورية الاخرى، ولن يرغم رئيس الجمهورية ان يكون رئيسا لطائفة معينة لانه محرر من كل الالتزامات الطائفية ولديه صلاحية اختيار وزراء وقياديين للادارات من كل الطوائف".



السفيرة اللبنانية في تشيلي

وعرض الرئيس عون مع سفيرة لبنان في تشيلي جمانة خداج العلاقات الثنائية بين لبنان وتشيلي وسبل تطويرها في المجالات كافة، ودور الجالية اللبنانية في هذا المجال. وزود الرئيس عون السفيرة خداج بتوجيهاته متمنيا لها التوفيق في مهامها الديبلوماسية.

عائلة اللبنانية منى المذبوح



والتقى الرئيس عون والد اللبنانية منى المذبوح الموقوفة في مصر يرافقه محاميها وعدد من الناشطين في مجال حقوق الانسان . وتم عرض الظروف التي رافقت قضية المذبوح حيث تمنى الوالد مساعدة رئيس الجمهورية لانهاء الوضع الراهن لابنته الموجودة في احد السجون المصرية.

لجنة مهرجانات فقرا كفردبيان الدولية

وفي قصر بعبدا، رئيس بلدية كفردبيان السيد بسام سلامة مع وفد من المجلس البلدي ولجنة فقرا كفردبيان الدولية للمهرجانات حيث تم عرض برنامج الاحتفالات التي ستقام في قلعة فقرا الاثرية والتي تتضمن برامج فنية لبنانية وعربية واجنبية من بينها للعازف العالمي راوول دي بلازيو والفنان العراقي كاظم الساهر. وخلال اللقاء، تم عرض لابرز المشاريع الانمائية التي تنفذ في كفردبيان خصوصا ومنطقة كسروان عموما، وتلك التي تم التخطيط لها وتوفير المال اللازم لانجازها.

واوضح السيد سلامة ان الرئيس عون يبدي اهتماما مباشرا بحاجات منطقة كسروان عموما وكفردبيان خصوصا، كما يهتم بالمناطق اللبنانية كافة.