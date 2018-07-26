اجتماع للجنة الاهلية في شحيم لمتابعة ملف عودة النازحين السوريين

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عقدت اللجنة الأهلية لمتابعة ملف عودة النازحين السوريين في قضاء الشوف، اجتماعها الأول في منزل منسق التيار "الوطني الحر" في شحيم سعيد عويدات، في حضور مسؤول اللجنة في الشوف ايلي حداد، وكل من:سامي الخطيب وعمر الحاج شحادة وناشطين ومهتميم بملف العودة.



وأعلن المجتمعون في بيان :"انه تم البحث والتداول في التحديات التي تواجه عودة النازحين، والسبل الآيلة والكفيلة بمساعدتهم على العودة الآمنة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة".



أضاف البيان " لهذا الغرض ولحسن التنسيق والمتابعة مع من يلزم من الفاعليات الأهلية والبلدية والناشطين ومع الأخوة النازحين، تم تكليف السادة وبحسب المناطق لمتابعة هذا الملف وهم:سعيد عويدات، عمر شحادة، سامي الخطيب وعلي الحجار.