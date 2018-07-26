مفاجأة طقس لبنان.. عودة الأمطار!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" أنّ التيارات الشمالية المتجهة من شمال شرق اوروبا المناطق المدارية الإفريقية تلطّف الأجواء في مصر والجزائر ولبنان وسوريا وفلسطين، بخاصة وأنّ تركيا وحوض البحر الأسود يتعرّضان لمنخفضات جوّية مصحوبة برياح باردة وتساقط غزير للأمطار"، مشيراً إلى أنّ البلدان التي تشهد امطاراً غزيرة قد تُحرم من رؤية القمر الدموي ليلة غد".

وشرح خنيصر: "أفادت وكالة الناسا الأميركية انّ الأرض ستشهد ظاهرة خسوف القمر وستنعم الدول العربية كدرجة اولى برؤية الخسوف الكلي للقمر الذي سيتحوّل لونه الى احمر وسيكون الأطول منذ حوالي قرن.



امّا طقس لبنان والمنطقة ليوم الجمعة:



مشمس يتحوّل الى غائم ظهراً مع ضباب على الجبال ليصير صافياً مساءً، مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي ستسجّل:



على الساحل: 29/30 نهاراً و 25 ليلاً



على الجبال 1200 متر: 27/19



في البقاع: 29/18



الرياح: غربية سرعتها 35 كلم في الساعة



الرطوبة: 88%



الضغط الجوّي: 1006hpa".