مفاجأة داخل المحكمة العسكرية.. "إذا أنا مرتي حاكمتني كيف بدّي.."!

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أثار استجواب مدعى عليه سبعيني، موجة من الضحك داخل قاعة المحكمة العسكرية، حين مثل أمامها برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، وإلى جانب قريبه لاستجوابهما بتهمة تهديد عناصر عسكرية بالقتل ونقل أسلحة حربية دون ترخيص.

وعلى الرغم من أن ما أُسند إلى ذلك المسنّ م.ح. موثّق بشريط مصوّر عرضته إحدى القنوات التلفزيونية، فإنه أنكر أي علاقة له بتلك التهمة. وقبل أن يجيب على اسئلة الرئاسة، بادر إلى ذكر قول للإمام علي بن أبي طالب وأردف بلهجة بقاعية: «يا عمّي إذا أنا مرتي حاكمتني كيف بدّي هاجم دورية وقوى أمنية».

وما كاد المدعى عليه ينهي كلامه حتى ضجّت القاعة بالضحك، ضحكٌ لم ينته بانتهاء الجلسة، إنما استمر حتى بعد أن عاد المدعى عليه إلى مكانه بانتظار حكمه وصديقه.

وعاد رئيس المحكمة لاستيضاح المدعى عليه عن تلك التهمة الموثّقة وعاد الضحك ليعمّ أرجاء القاعة حيث لم يستطع رئيس المحكمة كما الهيئة وممثل النيابة العامة القاضي كلود غانم من «كبت» ضحكاتهم خصوصاً حين قال المدعى عليه وباللهجة نفسها: «جاءتني حرمة ونصف صدرها عار، وجلست بقربي حيث كنت في السهل، ومن هون لهون رحت انكّت كي أُضحّكها، وشوي طلعت مسجلتلي». وأضاف المدعى عليه: «انا معي بقرة وزوجتي هيي حاكمتني بتقلّي روح طعمي البقرة بروح، روح إسقي البقرة بروح، والبقرة اليوم بلا أكل وبلا شرب»، كونه قد حضر أمام المحكمة العسكرية منذ الصباح للمحاكمة.

وسئل المدعى عليه الآخر ع. ر. ح. حول الفيديو الذي يظهر فيه مع آخرين وهم مدجّجون بالأسلحة وراحوا يطلقون تهديدات بوجه القوى الأمنية، فنفى وجوده بين المسلحين «وما شفت حدا مسلّح»، موضحاً أن جلّ ما ذكره في الفيديو هو «أن تتركنا الدولة نعيش وتروح تحارب داعش»، مؤكداً بأنه لا يعمل خارج القانون.