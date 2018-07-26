living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جدول اعمال اللجان المشتركة اليوم

26
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، البيئة والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الى جلسة مشتركة تعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس في 26 تموز الحالي، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:
 
1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2805 تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية. 
 
 
2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2807 تنظيم مهنة وكلاء الاعسار المجازين في لبنان. 
 
 
3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2853 يرعى شركات التوظيف الخاص. 
 
 
4- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2929 يتعلق بالضمانات العينية على الاموال المنقولة. 
 
 
5- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3201 الوساطة القضائية في لبنان. 
 
 
6- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8003 يتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. 
 
 
7- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9341 يتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. 
 
 
8- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9506 يتعلق بالصفقات العمومية. 
 
 
9- اقتراح قانون يرمي الى حماية كاشفي الفساد. 
 
 
10- اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني. 
 
 
11- اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.
 
واذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تجتمع اللجان في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه بثلث اعضائها.
 
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout