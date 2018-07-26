جدول اعمال اللجان المشتركة اليوم

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، البيئة والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الى جلسة مشتركة تعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس في 26 تموز الحالي، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين الآتية:

1- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2805 تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية.

2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2807 تنظيم مهنة وكلاء الاعسار المجازين في لبنان.

3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2853 يرعى شركات التوظيف الخاص.

4- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2929 يتعلق بالضمانات العينية على الاموال المنقولة.

5- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3201 الوساطة القضائية في لبنان.

6- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8003 يتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

7- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9341 يتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

8- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9506 يتعلق بالصفقات العمومية.

9- اقتراح قانون يرمي الى حماية كاشفي الفساد.

10- اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

11- اقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز.

واذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تجتمع اللجان في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه بثلث اعضائها.