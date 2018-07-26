عناوين الصحف ليوم الخميس 26 تموز 2018

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الاخبار

عون والحريري: الحكومة قبل 1 آب؟

الجمهورية

المبادرة الروسيّة تمتحِن لبنان... والحريري يُلقي جُرعة تفاؤل في بحر العقد

المستقبل

الحريري في بعبدا أكثر تفائلاً.. واللقاء يتجدد غداً

يوم أسود في السويداء

البناء

حرب الناقلات بدأت في باب المندب... والسعودية تعلّق شحناتها... وترامب يؤجّل القمة مع بوتين

تحت رعاية «التنف» وعلى إيقاع إسقاط السوخوي... مجرزة لداعش في السويداء

عون والحريري لتكليف اللواء إبراهيم بملف النازحين والتنسيق مع موسكو ودمشق

الديار

«مجزرة العصر» اكثر من 250 شهيداً ومئات الجرحى من المواطنين الدروز السوريين

اللواء

الوفد الروسي يُعيد فتح طريق بعبدا - بيت الوسط

الحريري يتّفق مع عون على تكثيف اللقاءات.. والحاج حسن يبدأ تطبيع العلاقات مع سوريا