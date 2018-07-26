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كنعان لـ «الجمهورية»: ننظر بإيجابية الى تفعيل العمل التشريعي بعد الانتخابات النيابية

26
JULY
2018
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علمت «الجمهورية» ان تكتل «لبنان القوي» عقد اجتماعا داخليا تنظيميا بهدف التنسيق لجلسة اللجان المشتركة التي ستنعقد اليوم الخميس، وعلى جدول أعمالها مشاريع واقتراحات قوانين أحيل البعض منها من الحكومة، منها ما هو جديد ومنها مشاريع قوانين قديمة بحثت في اللجان مرارًا بغية إقرارها. ومن أبرز المشاريع والاقتراحات التي يهم «التكتل» أن تقر سريعا وهو يعمل على ذلك، إقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، إقتراح قانون يرمي الى حماية كاشفي الفساد، مشروع القانون الذي يهدف الى تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية،مشروع القانون المتعّلق بالمعامات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي واإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، إضافة الى كل ما له عاقة بتنشيط ااقتصاد من خال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويلها، وسواها من المشاريع التي تهدف الى المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيزه عبر ارتباطها بمؤتمر «سيدر». وأكدت مصادر التكتل مشاركته في هذه الجلسة بفاعلية لتزخيم العمل التشريعي، خصوصا الهادف الى تحقيق هذه المسائل من مكافحة الفساد الى تعزيز الشفافية والنمو الاقتصادي.

وقال امين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان لـ «الجمهورية»: «ننظر بإيجابية الى تفعيل العمل التشريعي بعد الانتخابات النيابية، خصوصا اننا مقبلون على تحديات مالية واقتصادية كبيرة تحتاج الى إصاحات جدية مدخلها الرئيسي تطوير التشريعات المالية والتجارية اللبنانية إنسجاما مع الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي، ووفقًا إصاحات موازنات ٢٠١٧ و٢٠١٨ ومؤتمر «سيدر» الدولي، ما يؤهل لبنان لتعزيز ثقة المستثمرين باقتصاده».

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