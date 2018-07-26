living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير الحاج حسن بعد لقاءاته مع المسؤولين السوريين: الزيارة ليست تحدياً والملفات المشتركة تتطلب علاقات جيدة للمعالجة وليس العكس

26
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن مع الوفد المرافق اجتماعاً مع رئيس الوزراء السوري عماد خميس مساء أمس. وتمّ البحث في العلاقات بين لبنان وسوريا على مختلف الأصعدة. 

بعد اللقاء، سئل الوزير الحاج حسن عن تقييمه لزيارته الى سوريا؟
أجاب:" بحثنا في لقاءاتنا مع رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والنقل في العلاقات بين لبنان وسوريا، خصوصاً في ظل التطورات الاخيرة والانتصارات التي حققتها سوريا بالتعاون مع المقاومة والدول الشقيقة والصديقة، وفي ظلّ استعادة الدولة سلطتها على معظم الاراضي الأمر الذي أدى الى استعادة الدولة السورية عافيتها على مختلف الصعد ولا سيما منها الاقتصادية والخدماتية والتجارية والانمائية. ونحن هنا لمعرفة الآفاق التي ستتخذها العلاقات اللبنانية – السورية التي هي بالاساس علاقات جيدة ونريد لها ان تتطور باستمرار على صعيد التبادل التجاري ونقل البضائع ووصل الطرق البرية والمعابر وسكك الحديد في المستقبل واستجرار الطاقة وموضوع المياه واعادة الاعمار وعودة النازحين. بحثنا في كل هذه المواضيع ووجدنا لدى المسؤولين التجاوب والرغبة والتصميم على تنمية العلاقات ودفعها الى الامام."
سئل: هناك قسم من اللبنانيين يرى في الزيارة فرصة لتنمية العلاقات بين لبنان وسوريا وقسم آخر غير مقتنع بذلك. كيف تطمئن القسم غير المقتنع من اللبنانيين باهمية تطوير العلاقات مع سوريا؟
اجاب:" القسم الاكبر من اللبنانيين بات مقتنعاً بضرورة تطوير العلاقات مع الدولة السورية ومع الشعب السوري ومع المؤسسات السورية. وهناك القسم الآخر من اللبنانيين سيغيّر ويبدّل موقفه اذا يريد فعلاً مصلحة لبنان. لأن مصلحة لبنان هي في بناء علاقات قوية مع سوريا على مختلف الصعد. وبالتالي على هذا الفريق من اللبنانيين ان يراجع موقفه وان يبدله من اجل مصلحة لبنان."
ولمن يرى في الزيارة الى سوريا تحدياً له، أجاب الوزير الحاج حسن:" الموضوع ليس موضوع تحد ولا تجاذب سياسي. هو رؤية سياسية. وتقوم مصلحة لبنان على بناء علاقات اخوية وصادقة وقوية مع سوريا. هناك الكثثير من المصالح والقضايا المشتركة: الطرق البرية، المعابر الحدودية، اعادة الاعمار، العلاقات الاقتصادية وغيرها من المصالح الحيوية. هناك ملفات مشتركة عديدة تتطلب علاقات قوية للمعالجة وليس العكس."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout