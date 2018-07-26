مصادر في كتلة اللقاء الديمقراطي: أحداً لم يأتِ إلينا

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أكدت مصادر في كتلة اللقاء الديمقراطي لـ «الأخبار» أن أحداً «لم يأتِ إلينا ويعرض علينا صيغاً جديدة، فلا أفكار أو مقترحات يمكن مناقشتها. وعلى أساس ذلك نحن كنا ولا نزال متمسكين بموقفنا». وقالت المصادر: «لسنا في جو وجود صيغة حكومية جديدة كما يُحكى في القصر الجمهوري». وتوقعت أن يحصل تواصل بين الحريري وجنبلاط في وقت قريب.

وكان اللقاء الديمقراطي قد أكد بعد اجتماعه أمس في كليمنصو، أنه «يجب الإسراع بتأليف الحكومة، وعدم إضاعة الوقت خلف حجج واهية، والترفع عن الخلاف، واعتماد الموضوعية وفق معايير واضحة لإنجاز التأليف بعيداً عن مبدأ الأكثرية والأقلية».