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بري جدد تحذيره من الانعكاسات السلبية جراء التأخير بتأليف الحكومة

26
JULY
2018
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 جدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب ما نقل زواره عنه لـ«البناء» تحذيره من «الانعكاسات السلبية على الوضع الاقتصادي جراء التأخير بتأليف الحكومة، لا سيما أن الوضع المالي يحتاج الى مواكبة حكومية لا سيما الاستحقاقات المالية الداخلية والخارجية مؤتمر سيدر وإقرار الموازنة العامة الذي حذّر وزير المال علي حسن خليل من أن تأخير الحكومة سيُعيدنا الى العمل بالقاعدة الاثنتي عشرية حيث قدم خليل أمام النواب شرحاً للواقع الاقتصادي والمالي في البلد».

وقال رئيس المجلس خلال لقاء الأربعاء في عين التينة: «إن ما يواجهه اللبنانيون اليوم من ازمات اجتماعية وخدمية ناتج من أسباب عديدة أبرزها عدم تطبيق القوانين، لأن تطبيقها يشكل المدخل الاساسي لمكافحة الفساد». كما وضع النواب في اجواء اقتراحات القوانين التي ستكون على جدول اعمال المجلس في المرحلة المقبلة، والمتعلقة بإنشاء مجالس إنمائية في عكار والبقاع. وعن تشريع زراعة الحشيشة لاستعمالات طبية، نقل النواب عن بري انه تسلم عدداً من الدراسات واطروحات الدكتوراه تتعلق بهذا الموضوع، على أن يتابع درسه وربطه ايضاً بإنشاء ادارة على غرار ادارة حصر التبغ والتنباك».

البناء
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