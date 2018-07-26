القوات: المشكلة «لم تُحَلّ بعد لا كماً ولا نوعاً»

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أكدت مصادر معراب لـ «الأخبار» أن الأمور في ما يتعلّق بالحكومة «مجمدة». وأن «القوات» أودعت وجهة نظرها لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وقالت: «استناداً إلى معيار النسبية الذي حدده الوزير جبران باسيل، طالبنا بخمس حقائب وزارية، وكلام رئيس القوات الدكتور سمير جعجع عن استعداده لتدوير الزوايا يعني أن لدينا نية للتنازل إذا قرر الطرف الآخر أيضاً تقديم تنازلات، وإلا فسنبقى على موقفنا». وقالت المصادر إن القوات اللبنانية قدمت أفكاراً عدّة يُمكن تبنّيها، كالقبول بأربع حقائب، بينها واحدة سيادية، وخلُصت إلى القول إن المشكلة «لم تُحَلّ بعد، لا كماً ولا نوعاً».