حمدان: اليوم استكمل وليد جنبلاط ملفّه الإجرامي الحافل

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كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

اليوم استكمل وليد جنبلاط ملفّه الإجرامي الحافل بالغدر والخيانة والعمالة لليهود التلموديين وسفك دماء الآمنين، أطفالاً ونساءً وشيوخاً بإعلان تأييده لما ارتكبه مجرمي عصابات الإخوان المتأسلمين رفاق دربه تحت مسميات داعش وجبهة النصرة وغيرها ..

ونحن نقول له:" استمر في غرقك في بحر الدم يا وليد جنبلاط، لأن مصيرك سيكون مثل مصير هؤلاء الإرهابيين والمخربين الذين ارتكبوا جريمة اليوم بحق أشرف الناس وأكرم الناس بنو معروف في السويداء" ..

الجمهورية العربية تنتصر وأعداءها ينهزمون، وأنت واحد منهم والحساب آت لا محال، وإن غداً لناظره أصبح أقرب من القريب ..

السلام والرحمة على أرواح أهلنا الشهداء المذبوحين في السويداء والشفاء العاجل إلى جميع الجرحى ..