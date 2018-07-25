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بعد الضجة التي احدثها فيديو الطالبة في حفل التخرج.. جامعة الـ Aul Kaslik تكشف الحقيقة

25
JULY
2018
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بعد الضجة التي احدثها فيديو الطالبة في حفل تخرج طلاب جامعتنا، والذي اظهر تصرفاً لا يشبه اخلاقياتنا، تهم ادارة جامعة AUL Kaslik بتوضيح ما يلي:

 

-اولاً، ان الطالبة التي ظهرت في الفيديو، واسمها فانيسا بستاني قدّمت مع عائلتها الإعتذار الى ادارة الجامعة.

 

-ثانياً، يتم تداول post لطالبة في الجامعة اسمها فانيسا بدران، تدّعي فيه انها هي الفتاة التي ظهرت في الفيديو معللة سبب عدم مصافتحها للوزير.
عليه تجد ادارة الجامعة نفسها ملزمة بتكذيب التبني الذي ورد في بوست الطالبة بدران، لأنها ليست هي من ظهر في الفيديو من جهة، ولأنها اساءت الى زميلتها المعنية بالفيديو من جهة ثانية.

 

-ثالثا،ان جامعتنا تختار كل عام شخصية لرعاية حفل التخرج.

 

هذه الشخصية تكون مهمتها ان تلهم طلابنا في مستقبلهم وتشاركهم تجربتها في الحياة. انطلاقاً من ذلك، كان اختيارنا لمعالي وزير خارجية لبنان جبران باسيل الذي نقل في كلمته تجربته العملية والحياتية لطلابنا الخريجين والخريجات. وعليه تشدد ادارة الجامعة على انها غير معنيّة بأي جدل او صراع سياسي، وتؤكد انها صرح يضم مختلف التيارات السياسية والاحزاب، التي تعبّر عن نفسها بحريّة.

 

-رابعاً واخيراً، نتمنى على وسائل الاعلام ان تتقصى الحقيقة قبل نشر ما يُكتب على وسائل التواصل، كما نتمنى على الناشطين والمستخدمين لوسائل التواصل التوقف عن تداول الموضوع، احتراماً لطلابنا وجامعتنا وضيوف الجامعة لأن الموضوع قد تمت تسويته بين الجهات المعنية.

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