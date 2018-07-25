"ننتظر مسودة متكاملة من الحريري تفتح مسار التشكيل".. كنعان: طرحها لا يعني موافقة الأحزاب عليها... ولا تفاوض بين الكتل

تشخص الانظار الى الاجتماع الذي سيجمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بعبدا، على أمل ان يحمل اللقاء بوادر حلحلة حكومية لا بد منها، بعد مرور شهرين على تكليف الحريري، والوضع الاقتصادي المعلّق على حبال وعود المؤتمرات الدولية التي يشترط المانحون تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت لتقديم الدعم المطلوب لانهاض الاقتصاد وتحسين النمو.

أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان أشار عبر "المركزية" الى أن "تأليف الحكومة أمر ملح لتنشيط العمل السياسي ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة"، لافتا الى أن "التأليف يحتاج الى مبادرة من الرئيس المكلف، بعد أن يكون استنفد كل الاتصالات مع الكتل النيابية".

وأضاف "على أساس المسودة التي سيطرحها، سيكون لرئيس الجمهورية موقف، وتدخل الكتل على خط التأليف وتبدي رأيها بالصيغة، لكن الدور الاساسي يعود الى الرئيس الملكف ثم رئيس الجمهورية".

ولفت الى أن "مسار التأليف مغلق الى أن يبادر الحريري لتقديم أول تشكيلة أمام الرئيس"، مشيرا الى أن "الطروحات السابقة كانت عبارة عن معايير، لكن اليوم يفترض أن يكون أمام الرئيس مشروع تشكيلة متكاملة"، مضيفا "المهم الخروج بمسودة منتظرة من جميع الكتل التي عرضت مطالبها، علما أن منذ الاستقلال حتى اليوم، لا توجد حكومة يمكن أن ترضي الجميع، ولكن أقله تسوية تلبي القدر الاكبر من المطالب".

ودعا الى "طرح مسودة حكومة وليس مسودة معايير"، مشيرا الى أن "همنا تشكيل الحكومة في أسرع وقت، في إطار المعايير الدستورية، التي تندرج في إطارها التسوية الرئاسية"، نافيا الكلام عن "ضغوط يمارسها التيار على الرئيس المكلف، فكل ما نطالب به هو تطبيق الدستور".

وأشار الى أننا "نتمنى طرح المسودة اليوم قبل الغد ليبنى على الشيء مقتضاه، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة موافقة جميع الكتل عليها، إلا أنها ستفتح المسار الجدي والبناء للتشكيل، بعد أن تكون الخلافات حصرت بنقطة أو نقطتين، يتولى حينها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية تذليلها".

وحول نزع التكليف من الحريري، قال "الامر غير مطروح أساسا، ولا يخرج عن إطار تسريبات صحافية لا أساس لها من الصحة، والرئيس عون أكد أن نزع التكليف غير ممكن".

وردا على سؤال، أشار الى أن "خطوط التواصل مع وزير الاعلام ليست مقطوعة، واذا كان من ضرورة لتأخذ شكلا آخر، يمكن أن يؤدي الى حلول، فنحن مستعدون، ولكن سبق وقلنا إن مهمة تشكيل الحكومة ليست على عاتقنا، بل على عاتق الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية"، مؤكدا أن "لا تفاوض بين الكتل، ولا يجب أن يكون، والامر محصور بين الحريري وكل كتلة بشكل مستقل"، مستغربا "مطالبة البعض "القوات" و"التيار" بالتدخل".

وعن وجود تدخلات خارجية تؤخر التشكيل، قال "لبنان لم يكن يوما بمنأى عن التدخلات الخارجية"، داعيا الاحزاب الى "الحد من هذه التدخلات".

وتعليقا على المبادرة الروسية بشأن عودة النازحين، قال "التيار كان أول من طرح الملف، ودفع باتجاه فتح المسار الجدي لعودتهم"، معتبرا "المبادرة إيجابية، وتتطلب تضافر جهودنا جميعا لانجاحها".