living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ننتظر مسودة متكاملة من الحريري تفتح مسار التشكيل".. كنعان: طرحها لا يعني موافقة الأحزاب عليها... ولا تفاوض بين الكتل

25
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تشخص الانظار الى الاجتماع الذي سيجمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بعبدا، على أمل ان يحمل اللقاء بوادر حلحلة حكومية لا بد منها، بعد مرور شهرين على تكليف الحريري، والوضع الاقتصادي المعلّق على حبال وعود المؤتمرات الدولية التي يشترط المانحون تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت لتقديم الدعم المطلوب لانهاض الاقتصاد وتحسين النمو.

 

أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان أشار عبر "المركزية" الى أن "تأليف الحكومة أمر ملح لتنشيط العمل السياسي ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة"، لافتا الى أن "التأليف يحتاج الى مبادرة من الرئيس المكلف، بعد أن يكون استنفد كل الاتصالات مع الكتل النيابية".

 

وأضاف "على أساس المسودة التي سيطرحها، سيكون لرئيس الجمهورية موقف، وتدخل الكتل على خط التأليف وتبدي رأيها بالصيغة، لكن الدور الاساسي يعود الى الرئيس الملكف ثم رئيس الجمهورية".

 

ولفت الى أن "مسار التأليف مغلق الى أن يبادر الحريري لتقديم أول تشكيلة أمام الرئيس"، مشيرا الى أن "الطروحات السابقة كانت عبارة عن معايير، لكن اليوم يفترض أن يكون أمام الرئيس مشروع تشكيلة متكاملة"، مضيفا "المهم الخروج بمسودة منتظرة من جميع الكتل التي عرضت مطالبها، علما أن منذ الاستقلال حتى اليوم، لا توجد حكومة يمكن أن ترضي الجميع، ولكن أقله تسوية تلبي القدر الاكبر من المطالب".

 

ودعا الى "طرح مسودة حكومة وليس مسودة معايير"، مشيرا الى أن "همنا تشكيل الحكومة في أسرع وقت، في إطار المعايير الدستورية، التي تندرج في إطارها التسوية الرئاسية"، نافيا الكلام عن "ضغوط  يمارسها التيار على الرئيس المكلف، فكل ما نطالب به هو تطبيق الدستور".

 

وأشار الى أننا "نتمنى طرح المسودة اليوم قبل الغد ليبنى على الشيء مقتضاه، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة موافقة جميع الكتل عليها، إلا أنها ستفتح المسار الجدي والبناء  للتشكيل، بعد أن تكون الخلافات حصرت بنقطة أو نقطتين، يتولى حينها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية تذليلها".

 

وحول نزع التكليف من الحريري، قال "الامر غير مطروح أساسا، ولا يخرج عن إطار تسريبات صحافية لا أساس لها من الصحة، والرئيس عون أكد أن نزع التكليف غير ممكن".

 

وردا على سؤال، أشار الى أن "خطوط التواصل مع وزير الاعلام ليست مقطوعة، واذا كان من ضرورة لتأخذ شكلا آخر، يمكن أن يؤدي الى حلول، فنحن مستعدون، ولكن سبق وقلنا إن مهمة تشكيل الحكومة ليست على عاتقنا، بل على عاتق الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية"، مؤكدا أن "لا تفاوض بين الكتل، ولا يجب أن يكون، والامر محصور بين الحريري وكل كتلة بشكل مستقل"، مستغربا "مطالبة البعض "القوات" و"التيار" بالتدخل".

 

وعن وجود تدخلات خارجية تؤخر التشكيل، قال "لبنان لم يكن يوما بمنأى عن التدخلات الخارجية"، داعيا الاحزاب الى "الحد من هذه التدخلات".

 

وتعليقا على المبادرة الروسية بشأن عودة النازحين، قال "التيار كان أول من طرح الملف، ودفع باتجاه فتح المسار الجدي لعودتهم"، معتبرا "المبادرة إيجابية، وتتطلب تضافر جهودنا جميعا لانجاحها".

 
المركزية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout