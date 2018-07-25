living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توضيح للجيش حول الأفعال الجرمية للقتلى الذين قضوا في عملية الحمودية

25
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي:

 

إلحاقاً لبياناتها السابقة، المتعلقة بعملية الدهم في بلدة الحمودية – بريتال بتاريخ 23 / 7 / 2018، توضح قيادة الجيش أن القتلى الثمانية الذين قضوا في أثناء تنفيذ العملية المذكورة، كان بسبب رفضهم الاستسلام للقوة المداهمة وإطلاقهم النار بواسطة أسلحة فردية ومتوسطة باتجاه عناصرها رغم إنذارهم مرات عدة. وبعد إجراء التقصيات والاستجوابات اللازمة بإشراف القضاء المختص، نورد الأفعال الجرمية لكل منهم:

 

1- علي زيد إسماعيل: مطلوب توقيفه بما يزيد عن 3000 ملاحقة قضائية ومذكرات توقيف وخلاصات أحكام، وبلاغات بحث وتحر صادرة بحقه بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها، سرقة سيارات، تزوير، ترويج عملة مزوّرة، سلب، تجارة أسلحة، إطلاق نار على المواطنين وقتل أحد العسكريين في أثناء إحدى محاولات توقيفه.

 

2- محمد زيد إسماعيل: شقيق علي، كان مسؤولاً عن جميع نشاطاته الجرمية، ومطلوباً للقضاء بموجب 416 ملاحقة قضائية صادرة بحقه بجرم الإتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، تزوير، قتل، نصب واحتيال، تهديد عسكريين ومحاولة قتلهم، وسرقة سيارات.

 

3- أحمد علي إسماعيل: مطلوب للقضاء بموجب ملاحقة قضائية بجرم الإتجار بالمخدرات وترويجها، وإطلاق النار على عناصر القوى الأمنية

 

4- يحيى أحمد إسماعيل: مطلوب للقضاء بموجب 12 ملاحقة قضائية صادرة بحقه بجرم الإتجار بالمخدرات، السرقة، حيازة أسلحة وأعتدة وذخائر حربية.

 

5- بول جان نعمان: مقرب من القتيل علي زيد إسماعيل، ويتردد إليه بشكل مستمر، ويعمل ضمن مجموعته وهو متورط في تعاطي المخدرات.

 

6- زينب محمد إسماعيل: والدة القتيل علي، كانت موجودة مع المجموعة المسلحة التي أقدم عناصرها على فتح النار على عناص

 

7- السوري حسين علي المطر: المرافق الشخصي للقتيل علي إسماعيل وسائقه، وهو متورط في جميع نشاطاته الجرمية، ومطلوب للقضاء بموجب 365 ملاحقة قضائية صادرة بحقه بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، سرقة السيارات، ولإطلاقه قذيفة صاروخية باتجاه القوة المداهمة.

 

8- السوري ركان حسن الشمالي: من أصحاب السوابق الجرمية، مطلوب قضائياً لقيامه بأعمال تخريبية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout