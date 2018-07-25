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صحناوي: وجدنا الحل لمعضلة مواقف السيارات عبر مواقف تحت الأرض.. بانو: الهدف وقف الإهمال الحاصل بحق حديقة اليسوعية

25
JULY
2018
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عقد النائبان نقولا صحناوي والعميد انطوان بانو مؤتمراً صحافياً مشتركاً اعلنا في خلاله مسار الخطط الانمائية في الدائرة الاولى وخصوصاً القرارت المتعلقة بحديقة اليسوعية.


النائب نقولا صحناوي اعلن في كلمته ان بلدية بيروت اعطت موافقة المباشرة بالعمل بعقد تنظيف وصيانة دائم لحدائق الاشرفية.


وشرح ان الحل لمعضلة مواقف السيارات تحت حديقة اليسوعية والحفاظ على الاثار والاشجار وجد حيث تم طرح بناء مواقف للسيارات تحت الارض على المجلس البلدي ويقع الموقف مقابل كنيسة مار يعقوب للارمن حيث يمتد الى حدود بيت الكتائب ويتسع لثلاثمئة سيارة تقريباً واضاف لقد اقنعنا البلدية بدراسة المشروع مشيراً الى انه من المهم الحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة في المنطقة لتبقى متنفساً لاهلها ولفت الى انه يجري العمل لاعطاء كل الحدائق الاخرى الحيوية نفسها.


وقي سياق آخر اكد صحناوي ان الاجتماعات بين نواب الدائرة والتي بدأت منذ ثلاثة اسابيع ستسكمل بعيداً عن الاصطفافات الطائفية لما فيه مصلحة المنطقة.


النائب العميد انطوان بانو اعلن بدوره ان رئيس بلدية بيروت وافق على الاطلاع على دراسة سيقدمها له احد مكاتب الهندسة لتأهيل حديقة اليسوعية وشرح ان الهدف من هذا المشروع وقف الاهمال الحاصل بحقها لاعادة اهالي المنطقة اليها والحفاظ على هويتها وليعود اهل الاشرفية واولادها للاستفادة من المساحات الخضراء في مدينتهم.


واعطى النائب بانو لمحة تاريخية عن حديقة اليسيوعية واهميتها من حيث اتاحة المجال لزائريها باستخدام المكتبة الموجودة داخلها والانترنت المجاني.

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