حادث في طرابلس يُثير جدلاً.. وهكذا علّقت قوى الأمن!

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تداولت بعض وسائل الاعلام صباح اليوم خبراً عن إجتياح شاحنة لمكان اعتصام السائقين على الاوتوستراد الدولي بين طرابلس والقلمون، مما أدى الى إصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية جسيمة بالسيارات، وفرار السائق الى جهة مجهولة.





يهم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان توضح ما يلي: "إن الحادث المذكور هو حادث سير عادي سببه السرعة، وقع على أوتوستراد الـ"بالما" قبل مفرق رأس مسقا بين شاحنة نوع مرسيدس وسيارتين خصوصيتين، وهو بعيد عن مكان الاعتصام حوالي 300 متر تقريباً. وقد أدى الى إصابة شخص بكسر في كتفه وأضرار بالسيارتين المذكورتين. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".