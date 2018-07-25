في تصويت عالمي.. المطبخ اللبناني الأطيب عربياً

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تفوق المطبخ اللبناني على أطعمة دول منطقة الشرق الأوسط، في تصويت أجراه موقع رانكر العالمي، على أطيب المذاقات العالمية، محتلاً المرتبة 11، ومتفوقاً بمرتبة واحدة على المطبخ التركي الذي جاء ثانياً.

وبحسب صحيفة "حرييت" التركية التي نقلت التصويت أمس، وكشف عن نتائجه مؤخراً، فقد احتل المطبخ الإيطالي المرتبة الأولى عالمياً، تلاه المطبخ الفرنسي، فالمطبخ الإسباني، مظهرًا تفوق المطبخ المتوسطي على مطابخ العالم.

وجاءت اليونان رابعة متقدمة على الهند التي جاءت بالمرتبة الخامسة، ومن ثم المكسيك سادسة، فاليابان بالمرتبة السابعة، ومن خلفها ألمانيا، والصين وتايلاند على التوالي.

(العربي الجديد)