بالصور - بدء اضراب اتحادات ونقابات النقل.. اليكم الطرقات المقطوعة

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بدأ تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري حيث قطع المحتجون طرقات عدّة وهي:
- قطع اوتوستراد طرابلس - البحصاص
- قطع أوتوستراد زحلة – الكرك
- قطع الطريق الدولية في عاليه بالاتجاهين من قبل السائقين العموميين
- قطع طريق شتورة باتجاه بيروت من قبل اتحادات ونقابات قطاع النقل البري
- قطع طريق عند مثلث كفرمان النبطية
- قطع طريق حلبا - كوشا في عكار من قبل اصحاب الباصات وزحمة سير خانقة في المحلة
- قطع طريق حلبا - كوشا في عكار من قبل اصحاب الباصات وزحمة سير خانقة في المحلة
وسجلت حركة مرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا الى نفق سليم سلام.