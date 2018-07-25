بالصور - بدء اضراب اتحادات ونقابات النقل.. اليكم الطرقات المقطوعة

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بدأ تحرك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري حيث قطع المحتجون طرقات عدّة وهي:

- قطع اوتوستراد طرابلس - البحصاص

- قطع أوتوستراد زحلة – الكرك

- قطع الطريق الدولية في عاليه بالاتجاهين من قبل السائقين العموميين

- قطع طريق شتورة باتجاه بيروت من قبل اتحادات ونقابات قطاع النقل البري

- قطع طريق عند مثلث كفرمان النبطية

- قطع طريق حلبا - كوشا في عكار من قبل اصحاب الباصات وزحمة سير خانقة في المحلة

وسجلت حركة مرور كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا الى نفق سليم سلام.