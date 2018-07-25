عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 تموز 2018

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الأخبار

مجلس الأمن يحمي الحريري: مقدمة لما سيطلب من لبنان؟

رسالة عون إلى المجلس: حث على التأليف أم أزمة دستورية؟

ترامب يتراجع... وإيران تحذّره من «غضب أنصار الثورة»

الجمهورية

الحريري لعون: "هذه تشكيلتي"!

"مهمّة خاصة" للواء ابراهيم!

البناء

تحرُّش «إسرائيلي» بإسقاط طائرة سوخوي سورية... بعد العرض الروسي لشروط فكّ الاشتباك

الجيش السوري يقترب من إنجاز سياديّ كبير جنوباً ويستعدّ للتوجه شمالاً

«القومي» يُطلق مبادرة وطنية لعودة النازحين تبدأ بهيئة برلمانية مشتركة

اللواء

الحريري قبل زيارته بعبدا: الحكومة أولوية ولا مُهلة للتأليف

لا حكومة بعد ربط ولادتها بالعلاقات مع سوريا

الديار

جهاز المخابرات الروسي مع الجيش والامن القومي الروسي بتنفيذ عملية ضخمة

المستقبل

مبعوث بوتين الى سوريا في بيروت نهاية الأسبوع حاملاً ـ الخطة الروسيةـ

الحريري يسعى لعودة آمنة وسريعة،.. ولا يسابق أحدًا

L'Orient-Le Jour

Au Liban, « la liberté de répression remplace désormais la liberté d’expression »

Daily Star

Hariri, Russians to discuss return of refugees