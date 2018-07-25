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اسرار الصحف ليوم الاربعاء 25 تموز 2018

25
JULY
2018
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الجمهورية
يشكو مقرّبون من شخصية سياسية أن دولة إقليمية بارزة تخلّت عنه.
يُلاحَظ أنّ وزيراً معنياً بملف حيوي يتصدّر راهناً واجهة الإهتمامات، يبتعد كلِّياً عن الأضواء وعن الإعلام.
لم يحسم تيار بارز أسماء وزرائه خصوصاً الحقيبة السيادية التي يتولاها مع أن الترشيحات تشير حتى الآن الى وجود إسم وحيد يُطرح.

البناء
خفايا
استغربت أوساط سياسية استمرار ممانعة قوى 14 آذار التواصل مع الدولة السورية، ولو كان ذلك لمصلحة لبنان إذ لدى سورية حلول لمشاكل اقتصادية وخدمية يعاني منها اللبنانيون. لكن الأوساط توقعت أن يتمّ تجاوز هذه الممانعة بعد تأليف الحكومة العتيدة، خصوصاً بعد المواقف المتقدمة لقيادات ومرجعيات وطنية تشكّل الأكثرية، وهي تصبّ في خانة استعادة العلاقات المميّزة مع سورية.
كواليس
قالت مصادر روسية إعلامية إن العلاقات الروسية التركية ستكون خلال هذا العام على موعد مع اختبار نوعي عندما تقرر الدولة السورية البدء بمعركة إدلب التي لن تتمكن تركيا من ضبط الوضع فيها، وفقاً لمعايير أستانة ما يعني تهيئتها للانضمام للعملية السياسية بعد تطهيرها من داعش والنصرة. وأضافت أنه في هذه الحال لن تتمكّن موسكو من لعب دور الوسيط طويلاً، ولن تستطيع تركيا التصرف كراعٍ للحل وسيكون على موسكو وأنقرة الاستعداد لتلك اللحظة الصعبة.

اللواء
همس
تختلف التقديرات السياسية لما يجري: البعض يعتبر تأخر الحكومة محاولة للانقضاض على نتائج الانتخابات والبعض الآخر يعتبرها تحصين مواقع فريق معروف.
غمز
تسلّم أكثر من جهة في 8 آذار بعدم إمكانية نزع التفويض من الرئيس المكلف دستورياً.
لغز
تتجه بعض القيادات لإعادة النظر بتحركاتها، والبعض يفكّر بالسفر، لأسباب يجري التكتم عليها.

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