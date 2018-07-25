بري يستغرب المسار الذي يسلكه تأليف الحكومة

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نقل زوار الرئيس بري عنه لـ «البناء» استغرابه للمسار الذي يسلكه التأليف، مشيراً الى أنه «يبدو أن ظروف التأليف الداخلية لم تنضج بعد ولا مؤشرات في الأفق توحي بولادة قريبة للحكومة، متسائلاً عن سبب تأخر الرئيس المكلف عن تقديم تشكيلة أولية لرئيس الجمهورية.

وقالت مصادر «البناء» إن «العقدة الأساس في التأليف تكمن في الصراع بين القوى السياسية على الأحجام من جهة وعلى الحصول على الثلث المعطل من جهة ثانية، أي صراع على التوازات السياسية داخل الحكومة.

وقد أوحى تصريح النائب جورج عدوان من عين التينة بُعيد لقائه رئيس المجلس بأن العقدة القواتية لم تحل حتى الآن. وقال عدوان «لا يمكننا ربط الشأن الحكومي بالتدخل الخارجي، لأن ذلك ينافي الحقيقة، فالشأن الحكومي يقف أمام مشاكل تتعلق بأرقام ومطالب من الصعب تحقيقها ويجب العودة الى الأحجام الحقيقية التي انتجتها الانتخابات».

وحذّر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل امام وفد من نقابة المحررين زاره اليوم من «أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت حكومياً واذا لم نشكل الحكومة هذا الشهر فسنكون أمام مشكلة على صعيد الموازنة».