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مصادر دبلوماسية: سبب التحول الدولي بمسألة النازحين جاء نتيجة التطوّرات العسكرية في سوريا

25
JULY
2018
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قالت مصادر دبلوماسية لـ «البناء» إن «الاتفاق الأميركي – الروسي الذي انبثق عن قمة هلسنكي شكل الغطاء الدولي لإعادة النازحين السوريين في لبنان والأردن، ما يعني وجود قرار دولي لحل هذه الأزمة المزمنة في المنطقة»، مشيرة الى أن «هذا القرار يجب أن يشكل فرصة ثمينة للبنان عليه أن يستغلها لحل أزمته التي انعكست سلباً على جميع نواحي الحياة فيه». لكنها أشارت الى أن «اللجنة التي ستتشكل بين روسيا ولبنان والأمم المتحدة ستعمل بالتعاون مع الحكومة السورية»، ولفتت الى أن «سبب التحول الدولي بمسألة النازحين جاء نتيجة التطوّرات العسكرية في سورية منذ سنوات بعد أن اقتنعت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعدم جدوى استمرار الحرب العسكرية في سورية»، لكنها أوضحت أن «البصمات الأميركية في بيان مجلس الأمن الأخير حول لبنان واضحة وتظهر التدخل الأميركي للضغط على حزب الله وإيران لمصلحة «اسرائيل» وأمنها في المنطقة وتحاول أميركا الضغط على روسيا بتبني موقفها بإبعاد ايران وحزب الله مسافة مئة كلم عن الحدود مع الجولان». وحذرت المصادر من تصاعد وتيرة الضغط على حزب الله وإيران طالما لم ترضَ «إسرائيل» بشكل كامل بالتسوية الروسية الأميركية في الجنوب السوري».

البناء
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