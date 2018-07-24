بيان القوات مليئ بالفجوات (بقلم جورج عبيد)

A + A -

- بقلم جورج عبيد -

لم يكن البيان الصادر عن الدائرة الإعلاميّة في القوات اللبنانيّة موفّقًا لا في الشكل ولا في المضمون ولا في رصف الحقائق المرتبطة بما جرى في قمّة هلسنكي حيث بدت غير واقعية واستنتاجية. لقد ظهر من حيث النقد رجراجًا مليئًا بالثغرات لا بل بالفجوات الكبرى، وكأنّ من نصّه وأظهره على تلك الحلّة غير مقتنع البتّة بما كتب، لم تعبّر الكلمات عن قناعة راسخة فبات القلم في مكان وعقله في مكان آخر.



ما لا يقنع في هذا البيان تشبثّه بمسألة النأي بالنفس. وإذا ساغ بعض الإيغال اللفظيّ لهذا المفهوم، فإننا توًّا نلج إلى استنتاج واحد ووحيد، وهو أن مفهوم النأي بالنفس يعني أن يبتعد لبنان عن الصراعات ولا يتدخّل في شؤون الدول الأخرى. وفي المقابل فإنّ هذا المفهوم يقود بدوره وبتوصيف واضح إلى إقامة علاقات طبيعيّة وموضوعيّة مع الدول المجاورة له والبعيدة من دون الدخول في الصراعات. إذا سلّمنا بجوهر هذا المفهوم، أي بالمعنى المكشوف، فإنّ التسليم بحدّ ذاته يكشف بلا التباس أنّ القوات اللبنانية هاتكة بالضرورة لمفهوم النأي بالنفس حينما تقبل تراكم أعداد النازحين السوريين في لبنان وتهاجم الدولة السوريّة برئاسة بشار الأسد، وترفض أن يقيم لبنان علاقة طبيعيّة مع سوريا وهي الجارة الأقرب إليه مثلما هو تواق لينسج علاقات أخوية مع سائر الدول العربيّة، وتصر على أن يقيم لبنان علاقات ممتازة مع العرب من دون سوريا.



مشكلة القوات اللبنانية، أنها تعيش في حلة عبثيّة وتتجذّر في الأمنيات الفاشلة وتغالي بتسليف البيانات للخارج، وتطرب لتمحوره بها ضمن العناوين السياسيّة والمصيرية المطروحة على الأرض اللبنانيّة للعرقلة، فيما الدول الأوروبية بدءًا من الفرنسيين مع الرئيس إيمانويل ماكرون قد سلّموا بوجود الرئيس بشار الأسد وزارت سوريا وفود فرنسية كان آخر وفد لها منذ أسبوع ونيّف، وماكرون عيّن مندوبًا شخصيًّا له في سوريا وهو فرنسوا سيمينان كما بات معروفًا. فلا يسوغ إذًا للقوات اللبنانية أن تسير بعكس الطريق حيث الناس آتية من الحج فيما هي ذاهبة إلى الحجّ. بمعنى أنّ المكابرة القواتيّة الهشّة لم ولن تخدم قضيّتها على الإطلاق، ولن تخدم في الوقت نفسه من شاءت إرضاءهم خدمتهم، أو من انتدبوها للكلام باسمهم والتعبير عنهم في المدى اللبنانيّ. وقد ظهرت المكابرة في البند الثاني من البيان بهذا القول: " لا يمكن إحياء العلاقات اللبنانية-السورية قبل انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام حكومة تحظى بشرعية سورية وعربية ودولية، وبالتالي واهم كل من يعتقد ان بإمكانه إلحاق لبنان بسوريا، وفصل العلاقة اللبنانية-السورية عن العلاقة السورية مع المجتمعين العربي والدولي". فعلى ماذا تراهن القوات اللبنانية بانه لا يمكن إحياء العلاقة اللبنانية-السوريّة قبل انتهاء الحرب الطويلة وإحلال السلام فيما أكثر من 95% من المناطق في سوريا قد تمّ تحريرها بالكامل، والدول التي تورطت في الحرب السورية، قد انفتحت على النظام تحديدًا كما تسميه القوات. والفجوة اللاحقة في البند عينه حين قال البيان، واهم كلّ من يعتقد أن بإمكانه إلحاق لبنان بسوريا... تسبغ الدائرة الإعلامية في القوات هالة عقيديّة على تلك الفقرة بحروفية غالبًا ما تختفي عنها القراءة الواقعيّة. فمن قال للقوات بأن العلاقة اللبنانيّة-السوريّة بعد تلك الأحداث تروم إلى جعل لبنان ملحقًا بالسوريين، ومن قال لهم أيضًا بأنّ السوريين يشاؤون لبنان ملحقًا بهم؟ لقد انتفى السياق العقيديّ السوريّ في النظرة للبنان، وتمّ ذلك بأن اعترفت سوريا بسيادة لبنان واستقلاله في وثيقة التعاون والتنسيق وهي وثيقة شرعية وقانونيّة في كلا البلدين فهل نمزّقها لنبطل اعتراف سوريا بالسيادة اللبنانية كرمى لمن لا يريدها ويرفضها؟

وبات للبنان سفارة في دمشق ولسوريا سفارة في اليرزة فهل نقفلهما للسبب عينه؟ فيا ليت الدائرة الإعلامية تدلّنا على مداميك الاستلحاق ومقوّماتها بعيدًا عن أي اصطفاف حروفيّ مغلق. فيما القوات وبسعي خارجي تعمل على جعل لبنان ملحقًا من خلال تشبّثها ببقاء النازحين السوريين في لبنان، وقد سها عن بال كثيرين بأنّ النازحين قنبلة موقوتة يستغلّها المجتمع الدوليّ والخليجيّ في سبيل الضغط على سوريا وعلى الانتخابات فيها وعلى العهد في لبنان، وهنا يبطل مفهوم النأي بانفس ومفهوم السيادة الوطنيّة، ولعلم الدائرة عينها فإنّ ربط العلاقة اللبنانية-السوريّة بالعلاقات الدولية والعربية معها هاتك بدوره لسيادة لبنان وقراره الحرّ ولمسألة الناي بالنفس وقد تمسّكت به الدائرة الإعلامية في بيانها.

وعلى هذا ثمّة سؤال يطرح هنا وثمّة من كثيرين وهو، ما هي الرهانات التي اتجهت القوات نحوها وربحتها؟ قضيّة القوات، أنّها تدرك بأن رهاناتها بمعظمها كانت خاسرة، باتجاهها الدائم إلى الأمكنة المحترقة. الرهان الوحيد الذي كسبته أنها سارت إلى جانب العماد عون وساهمت بإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، لكنّها سارت به مرغمة على ما يبدو. فلو لم يتم ترشيح سليمان فرنجيّة للرئاسة من قبل سعد الحريري ونبيه برّي في تلك المرحلة، وبضغط ماليّ من جيلبير شاغوري، لما كانت القوات اتجهت إلى ترشيح العماد ميشال عون. وصل الرئيس إلى سدّة الرئاسة فتنازل عن نيابة رئاسة الحكومة وأعطاها للقوات وفاءً منه لها، إلاّ أنّ القوات عمدت وفور تأليف الحكومة برئاسة سعد الحريري إلى اتهام تياريّ المستقبل والوطنيّ الحرّ بالتأسيس لشراكة مالية واستثماريّة مركّزة على مسألة الكهرباء من دون إظهار دلائل حسيّة واضحة ودامغة، حتى سافر الدكتور سمير جعجع والشيخ سامي الجميل كلّ بمفرده إلى الرياض وتحرّك ثامر السبهان في لبنان فتوجّس الرئيس عون شرًّا من الحراك المزدوج هنا وهناك، فتمّ استدعاء الحريري إلى الرياض وحصل ما حصل واستغرب جعجع كيف ان الحريري لم يقدّم استقالته منذ اللحظة الأولى، فظهر كلّ شيء وتبيّن بأنّ ثمّة خطّة لتطويق العهد وسيده.



ماذا جنت القوات من ذلك؟ لقد سقط رهانها، وتبدّل حضورها بفعل التحام الحراك اللبناني مع الضغط الفرنسيّ والدوليّ والمصريّ. خسرت ورقة إعلان النيات منذ ذلك الحين، وليس في اللحظة التي علّق جبران باسيل مفعولها، ربحت للمرة الأولى ستة عشر نائبًا فاعتبر الجميع انتصارها إنجازًا، لكنّها على ما يبدو متجّهة لحرق هذا الإنجاز بدلاً من تفعيله، بالغوص في خلاف لا طائل منه مع التيار الوطنيّ الحرّ، بدلاً من التكامل معه في الانجذاب إلى الواقعية السياسية بالقراءة والاستنتاج، والتعاون الصادق في سبيل إعادة النازحين السوريين إلى قراهم ومدنهم. لقد التقت شخصية قواتية فاعلة منذ سنتين على مأدبة عشاء في الجبل مع شخصيّة قريبة من العهد، وهما على صداقة عميقة، وتمّت في هذا اللقاء قراءة العناوين الكبرى ومناقشتها. نصحت الشخصية القريبة من العهد الشخصية القواتية، بالتفاعل مع الواقع السوريّ بتجرّد حرصًا على الدور المسيحيّ المشرقيّ وحضوره ووجوده. ذلك انّ التكامل في القراءة الاستراتيجية للواقائع بين التيار والقوات من جهة وبين العهد والقوات من جهة أخرى أفضل من الانفصال والاتجاه إلى ماهيات ورؤى عبثية. وشرح له وجهة النظر الآتية. المنطقة ستكون ضمن ثنائيّة روسيّة-إيرانيّة واضحة. فالأميركيون ومهما رفعوا السقف في تهديد إيران إلا أنهم لن يدخلوا في مواجهة خاسرة معها، بل العكس إيران حاجة لتأمين التوازن في المنطقة أكثر من إسرائيل، الأمر الثاني، بأن لا أحد يقرأ السعودية موقعًا وحضورًا، فالسعودية مجرد بقرة حلوب للأميركيين ليس إلاّ، وأوراقها في المنطقة احترقت بالكامل... فلماذا تستمرّون بالعداء مع السوريين. ليس المطلوب منكم أن تعادوهم ولا أن تصادقوهم، المطلوب أن تترقّبوا بعمق كبير، وبحرص شديد على الوجود المسيحيّ، لأن انتصار بشار الأسد في حربه على التكفيريين المستوردين من السعوديين وبدعم إسرائيليّ عدائيّ هو لمصلحة المسيحيين، ووجود روسيا بدوره يصب في الإطار عينه.



الطامة بأنّ تلك الرؤية ظلّت مجرد كلمات فيما كانت الشخصية القواتية شاخصة، تسأل حينًا وتدافع عن موقف احيانًا، ولعلّها بينها وبين نفسها مقتنعة بأنّ رهان القوات في تلك المسألة بالذات خاطئ. وفي الواقع الراهن لم تزل القوات على حروفيتها، فيما قمة هلسنكي على عكس ما زعم بيان الدائرة، سلّمت بالدور الروسيّ في رسم خريطة الطريق نحو التسوية في سوريا وتسوية النزاع الإسرائيليّ-العربيّ، والروس مع الأميركيين سلموا بمحوريّة الأسد في التسويتين، وسلموا بضرورة أن يقرّر السوريون واقع سوريا. وعلى هذا فإن مفتاح الحلّ في الشرق الأوسط أعطي لبشار الأسد، والروس كما الإيرانيون شركاء له ومعه. لقد تم تمزيق صفقة العصر بفيتو روسيّ-أوروبيّ، في قمة هلسنكي وتم تعويم القضية الفلسطينية من جديد ولذلك حاول نتنياهو الالتفاف على قرارات القمّة وطلب من الكنيست إعلان إسرائيل دولة دينية وقومية لليهود، وهو إعلان لن يصل سوى إلى حائط مسدود لحظة الدخول في التسوية الكاملة.



بيان الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية غير موفق وغر صائب. ومع فتح معبر النصيب يجب على لبنان أن يصر على علاقة واضحة مع السوريين لتصدير البضائع إلى العالم العربيّ. فلا يمكن اقتطاع سلسلة جبال لبنان الشرقية والغربية ورميها في البحر. لدينا ثلاثة أرباع الحدود معها فهل ننعزل ومن ثم ننتحر؟ صدقوا من قال ويقول بأنّ الورقة السعودية احترقت في سوريا واليمن ولن تستطيع تعويم نفسها في لبنان والعراق يعملية تأليف الحكومتين واستعمالهما كمطلين لها على التسوية السورية. اللعب في الأوراق المحترقة وعلى طاولة عرجاء ضرب من ضروب الانتحار. فتعالوا إلى قراءة واقعية تعلّي الحياة وتجعلها دومًا منتصرة على الموت من أجل مسيحيي لبنان والمشرق ومن أجل خلاص لبنان وعافيته واستقراره وسلامه.