بالفيديو: بالقانون تمكن جو رحال من انتزاع حق ذوو الاحتياجات الخاصة بالعمل

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بهذه الكلمات ختم جو رحال رسالته عبر الفيسبوك حول قرار سابق لمجلس شورى الدولة لضمان حق العمل للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في القطاع الخاص. هو شاب عشريني لم تكن حالته الجسدية عائقا لكي يتم توظيفه وفق كفاءته في واحدة من أكبر الشركات في لبنان.

انطلق صاحب الهمة والمنتصر من المذكرة التي أصدرها مؤخرا وزير العمل عملا بأحكام المادة 74 من القانون 220/2000 وطلب فيها من جميع أصحاب العمل التقيد بالقانون وتوظيف ذوي الإحتياجات الخاصة في القطاع الخاص، والا غرم المخالف.

كغيره من الموظفين يتابع عمله ويومه بشكل طبيعي جدا في شركة احترمت القانون واعطت فرصة ل 3.4 بالمئة من ذوي الاحتياجات الخاصة ليكونوا من فريق عملها. ببساطة هي تجربة للمعنيين.

قانون حق العمل في القطاع الخاص لذوي الأحتياجات الخاصة أقر منذ سنوات وما كان ناقصا ليطبق، يبدو انه وضع على السكة الصحيحة.

خلال مهلة الثلاثة أشهر ينتظر الجميع أن تتغير الصورة، لنرى لبنان على طريق إحترام حقوق الإنسان.