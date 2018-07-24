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مصدر لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة السورية فوق جيب لداعش حتى يتم أسر الطيارين

24
JULY
2018
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أكد مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن طائرة السوخوي التي أسقطتها صواريخ باتريوت إسرائيلية لم تدخل أجواء الجولان السوري على الإطلاق، وتم استهدافها وهي داخل الأراضي السورية.

أكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" أن طائرة سوخوي التي أسقطتها صواريخ باتريوت الإسرائيلية لم تدخل أجواء الجولان السوري على الإطلاق وتم استهدافها وهي داخل الأراضي السورية شرق خط فض الاشتباك مع إسرائيل بالقرب من مدينة صيدا أثناء قيامها بمهمة قتالية باستهداف تحصينات الجيب الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في أقصى جنوب غرب سوريا بحوض اليرموك غرب درعا.

وأشار المصدر إلى أن العملية العسكرية السورية تتركز على الجيب الداعشي الذي يحتل نحو 50 كم مربع عند المثلث السوري الأردني مع الجولان.

وأكد المصدر أن "طائرة سوخوي22 أسقطتها الصواريخ الإسرائيلية فوق مناطق سيطرة داعش ولا نعلم حتى الآن مصير الطيارين".

وأضاف: إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق الجيب الداعشي جنوب سوريا في مسعى واضح منها لكي يتم أسر الطيارين من قبل مسلحي داعش والتفاوض على وقف العملية العسكرية التي تستهدف مناطق سيطرتهم.

 

(Sputnik)

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