الصراف ينوه بالانجاز الذي حققه الجيش اللبناني‎

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نوه وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف في بيان له بالانجاز الذي حققه الجيش اللبناني اثر العملية التي نفذها الجيش اللبناني في الحمودية.

وقال الصراف:" نفتخر بكل الانجازات التي يحققها الجيش اللبناني والجهود التي يقوم بها للحفاظ على الأمن والاستقرار في كل المناطق اللبنانية".

وأضاف: " بالأمس انتصار فجر الجرود، واليوم عشية الاول من آب عيد الجيش ، يستمر الجيش بالضرب بيد من حديد كل مخلّ و معتد ومجرم لينعم الشعب بالامان والاستقرار"

وختم الوزير الصراف قائلا : " ان هذه البذلة مقدسة و سنحميها وندعمها بكل ما اوتينا من قوة لانها رمز وحدتنا اللبنانية وحامية الوطن".

وكان الصراف استقبل في مكتبه الدكتور محمد حمدان رئيس هيئة لجنة اهالي العرقوب ومزارع شبعا على رأس وفد. شدد الصراف خلال اللقاء على" اهمية التمسك بالارض والدفاع عن آخر ذرة تراب لنا" مؤكدا أن "لبنان لن يتنازل عن اي حق من حقوقه".