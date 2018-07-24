"الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة" توقّع مذكّرة تفاهم مع "مجموعة صادر" بهدف نشر المعرفة القانونيّة في القضايا الخاصّة بالنساء

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وقّعت "الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة" ممثّلةَ بشخص رئيستها السيّدة كلودين عون روكز، مذكّرة تفاهم مع "مجموعة صادر" ممثلة بشخص رئيس مجلس إدارتها النقيب جوزيف صادر، في مقرّ الهيئّة في الحازميّة، بحضور رئيس مركز الأبحاث والدراسات القانونيّة في "مجموعة صادر" المحامي راني صادر، عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة وفريق عملها.

وتعتبر "مجموعة صادر" من أقدم وأرقى الشركات اللبنانيَّة والعربية التي تتعاطى أعمال النشر القانوني بمفهومه الواسع من بحث وترجمة ومعلوماتيَّة قانونيَّة وإدارة المشاريع وطبع ونشر الكتب والصحف والمجلاّت وغيرها من المنشورات القانونيّة التقليديّة كما والمنشورات الإلكترونيّة.

وتهدف هذه المذّكرة إلى نشر المعرفة القانونية في القضايا الخاصة بالنساء، من خلال وضع قاعدة معلومات قانونية إلكترونية شاملة تشكلّ المرجع القانوني الأول في ما خص حقوق المرأة والتشريعات والقرارات القضائيّة والدراسات الصادرة بهذا الموضوع، وسيتم ربطها بالموقع الإلكتروني العائد للهيئة الوطنية.

وتأتي هذه المذكّرة لتبسيط الإجراءات الآيلة الى الإطلاع على التشريعات النافذة والمقترحة والقرارات والاجتهادات القانونية والأحكام الخاصة بالمرأة وذلك نتاجا ً للرغبة المشتركة ما بين الطرفين بوضع التشريعات والدراسات والتقاريرالمتعلّقة بالنساء في متناول الجميع.