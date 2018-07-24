لقاءات سياسية ودبلوماسية ورياضية في بعبدا.. الرئيس عون يشدد على اهمية الرياضة ودورها في نقل الشباب من العدائية الى التنافس السليم

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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية ودبلوماسية وانمائية.

النائب جميل السيد

سياسياً، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب اللواء جميل السيد الذي اوضح انه عرض مع رئيس الجمهورية مسألة الاسراع في تشكيل الحكومة لما في ذلك من مصلحة لتسيير شؤون الدولة وتأمين حاجات الناس، ومواجهة الاستحقاقات القادمة في المنطقة. واضاف النائب السيد ان البحث تطرق الى مسألة النازحين السوريين، لاسيما وان اي تسهيل لعودتهم الى ديارهم يشكل عنصرا ايجابيا لصالح لبنان وسوريا، ويمنع استغلال هذه الورقة ويسمح بابقائها في اطارها الانساني".

واشار النائب السيد الى ان البحث مع الرئيس عون تناول ايضا الوضع الامني في البقاع، "وبعض التعليقات السلبية التي تناولت ما حصل في بلدة الحمّودية، حيث كان واضحا ان الجيش حريص على حياة المواطنين ويتجنب قدر الامكان وقوع ضحايا حتى حينما يتمترس خلفهم بعض المطلوبين. وانا على ثقة بأن الجيش سوف يعالج بعض الملابسات التي حصلت مع الاهالي هناك، بما في ذلك توضيح ظروف العملية الامنية". واوضح النائب السيد انه تناول مع الرئيس عون مرسوم الفائزين في مباراة مجلس الخدمة المدنية "حيث ابدى فخامة الرئيس اهتمامه بالموضوع ومعالجته بما ينصف الجميع ويراعي كل الاعتبارات المطلوبة".





سفير بلجيكا

دبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفير بلجيكا في لبنان اليكس لينارتس لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في بيروت وانتقاله الى السفارة البلجيكية في كييف. وقد شكر الرئيس عون السفير لينارتس على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات اللبنانية- البلجيكية. وتقديرا لذلك، منحه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر.





ممثلو الاتحادات الرياضية

رياضياً، استقبل الرئيس عون وفدا ضم ممثلي الاتحادات الرياضية اللبنانية الذي تحدث باسمهم رئيس اتحاد الفروسية اللواء الركن المتقاعد سهيل خوري شاكراً للرئيس عون استقباله للوفد، واهتمامه الدائم بالرياضة والرياضيين بشكل عام. وطلب الوفد من رئيس الجمهورية امكان اسناد وزارة الشباب والرياضة الى احد الرياضيين الملمّين بالشأن الرياضي واعتبارها وزارة سيادية نظراً الى ما يمكن ان تقدّمه للجيل الشاب من الرياضيين.

ثم تحدث رئيس اتحاد التايكواندو الدكتور حبيب ظريفة، فعرض للواقع الرياضي وما يعاني منه الرياضيون، وما يمكن ان تقدّمه الوزارة من اجل الشباب لوضعهم على الطريق السليم وابعادهم عن زواريب الافعال السيئة، متمنياً ان يكون على رأس الوزارة احدى الشخصيات الرياضية.

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، ومشيداً بأهمية الرياضة في حياة الشباب وبدورها "في تحقيق نقلة نوعية من العدائية الى التنافس السليم، وهذا ما يزيد من رقي المجتمع. شبابنا اليوم معرض لاخطار كثيرة واهمها المخدرات التي تعصف بهم، والاجهزة الامنية تقوم بعملها لمكافحة هذه الآفة، علماً ان خطرها بات يطال كل الفئات العمرية وبنسب عالية، وهو امر غير مقبول."

واضاف: "يمكن للرياضة انقاذ الشباب اللبناني من الادمان على المخدرات، من خلال حثّهم على ممارسة رياضات لملء اوقات الفراغ، والقيام بجهد جسدي يعود بالفائدة على الصحة. واللافت ان الاهتمام بالرياضة منتشر في كل انحاء العالم، وقد شهدنا منذ فترة متابعة الملايين لكأس العالم لكرة القدم، كما ان المتابعة تطال كل انواع الرياضة، وهذا امر مشجع لان الرياضة تصقل الجسم وتفيد الصحة.

وختم الرئيس عون بالقول: "اتفهّم طلبكم وسأسعى كي يتولى شخص رياضي مسؤولية وزارة الشباب والرياضة وتلبية ما يطلبه الرياضيون من اجل تحقيق النتائج الجيدة".

وضم الوفد الرياضي رؤساء واعضاء في الاتحادات الاتية: الفروسية، الجودو، القوس والنشاب، السياحة، التزلج، الووشو، كرة الطائرة، كرة الطاولة، التاي بوكسينغ، التنس، العاب القوى، البادمنتون، التايكواندوا، الرقص الرياضي، المبارزة، لجنة انشطة الغوص والانقاذ.

لجنة مهرجانات الكرمة

وفي قصر بعبدا، رئيس بلدية زحلة المعلقة- تعنايل المهندس اسعد زغيب مع وفد من اعضاء لجنة مهرجانات الكرمة، الذين وجهوا دعوة الى الرئيس عون لرعاية المهرجان التقليدي لعربات الزهور الذي تنظمه اللجنة والذي سيقام الاحد 19 آب المقبل، ويختتم اربعة ايام من النشاطات الفنية والسياحية في المدينة.