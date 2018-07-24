القاضية ماري دنيز المعوشي في ذمة الله

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غيب الموت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية ماري دنيز المعوشي، بعد صراع طويل مع المرض.





يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في كنيسة مار أنطونيوس الكبير - تنورين التحتا عند الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس 26 تموز 2018، تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة 27 منه من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء في صالون الرعية في تنورين التحتا، ويومي السبت والاحد 28 و29 تموز من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى السادسة مساء في كاتدرائية مار جرجس - وسط بيروت.





تتقدم إدارة الوكالة الوطنية للاعلام من عائلتها وذويها خصوصا ومن الجسم القضائي والاداري في لبنان عموما بأحر التعازي، راجية من الله أن يسكنها الاخدار السماوية.







السيرة الذاتية



ولدت القاضية ماري دونيز المعوشي في 4 شباط 1958 في جزين، تلقت دروسها الاكاديمية في مدرستي راهبات الفرنسيسكان وراهبات سيدة الرسل.

نالت إجازة في الحقوق من كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت.

نالت شهادة الدكتوراه من جامعة بواتيه في فرنسا.

دخلت معهد القضاء في 1/10/1981.





بدأت حياتها المهنية في هيئة القضايا في وزارة العدل.



ثم شغلت رئاسة غرف بداية واستئناف في بيروت وجديدة المتن.

وفي العام 2010 عينت رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل .

وفي العام 2012 عينت بمرسوم عضو في مجلس القضاء الاعلى.





استاذة محاضرة في كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك، شاركت في عدد كبير من المؤتمرات الحقوقية المحلية والدولية واسهمت في صياغة واعداد عدد من مشاريع القوانين.

متأهلة من الدكتور عصام طربية ولهما 3 أولاد: ليا، ميشال وأنطوان.