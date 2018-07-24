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هل تحسم بعبدا أمر تشكيل الحكومة ونقطة على السطر!! (الدكتور وسام صعب)

24
JULY
2018
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بات واضحاً أن مسألة التأخير في تشكيل الحكومة ليست على إرتباط بقرار إقليمي من هنا أو دولي من هناك أو عما ستؤول إليه أو ترسو عليه أوضاع المنطقة من متغيرات كما يحكى أو يشاع، بل أن المسألة برمتها هي على تماسٍ بالمعادلات الداخلية وبالكباش السياسي الحاصل بين الأفرقاء بنتيجة الأحجام والأوزان السياسية وبالحصص المتاحة لكل فريق والتي من المفترض أن تؤول من حيث المبدأ على قاعدة تناسب الأحجام ...
 
ولأن أي تأخير إضافي في تشكيل الحكومة أصبح دون معنى وسيشكّل حتماً إستنزافاّ للعهد، ولأن المباحثات الجارية طوال تلك الفترة المنصرمة لم تؤدّ أي نتيجة كما لم تشكل أي خرق في جدار التأليف، فقد أصبح لزاماً على رئيس الجمهورية التحرك السريع بإتجاه كسر الحاجز الذي يحول دون عملية التشكيل وأياً تكن الظروف لاسيما وأن بعبدا قادرة على إستيعاب الأزمات وتدوير الزوايا بما يتناسب مع المرحلة الراهنة وأوضاع البلاد عامة التي أصبحت بحاجة ملحّة إلى حكومة إنقاذية ...
 
فهل تحسم بعبدا الجدل القائم بهذا الشأن ... وهل سنرى الدخان الأبيض يتصاعد من مدخنتها في الأيام القليلة المقبلة إيذاناً بإنطلاقة العهد للأسباب الواقعية والسياسية الآتية:
 
1- إن أي تأخير إضافي في التشكيل لم يعد في مصلحة أحد وخصوصاً في مصلحة رئاسة الجمهورية المتضرر الأول من هذا التأخير والذي قد يشكل إحراجاً للرئيس عون بعد إستنفاذ المهل خصوصاً وأن الحكومة المزمع تشكيلها هي نقطة إنطلاقة العهد (Point de depart) وهذا ما يفترض معه عملياً التحرك السريع بإتجاه التشكيل وتذليل العقد وتدوير الزوايا وأياً تكن الظروف التي تحكم مسألة التأخير.
2- الوضع الداخلي عامة لم يعد يحتمل أي مماطلة أو تأخير بهذا الخصوص لاسيما بعدما كثر الكلام مؤخراً عن تردي الوضعين الإقتصادي والمالي وخشية البعض من مغبة الدخول في أزمات فعلية قد تطال بنية الإقتصاد اللبناني برمته لاسيما بعد التحذيرات الدولية بهذا الخصوص وما أتى عليه مؤتمر سيدر المنعقد في باريس والذي يخشى من أي تبقى مقرراته وتقديماته حبراً على ورق.
3- إن بعبدا تعي تماماً خطورة الفراغ الحكومي على المستويات كافة (داخلياً وخارجياً)، ومن هنا فإن سباقاً مع الزمن أصبح يحكم مسألة التحرك الرئاسي بإتجاه التأليف السريع للحكومة خشية من مغبة الوقوع في أزمات سياسية وإقتصادية وحتى مالية.
4- قدرة رئيس الجمهورية على إستيعاب الأزمات السياسية وقدرته بالوقت نفسه على تدوير الزوايا بما يخدم مسألة تأليف الحكومة في الوقت والزمان المناسبين، هذا عدا عن قدرته تقديم التنازلات إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.
5- إن رئيس الجمهورية يدرك تماماً أن الحكومة المزمع تشكيلها هي حكومة العهد الأولى بما لها وعليها، وبالتالي فلن يقف في وجه تأليفها أو الإعلان عنها وزيراً بالزائد أو آخر بالناقص طالما أن المسألة بكليتها مرتبطة برؤية إنقاذية شاملة يسعى رئيس الجمهورية إلى تحقيقها على المستويات كافة لاسيما ما يتعلق منها بالخطط الموضوعة لمحاربة الفساد والسعي الجاد إلى تحقيق إستراتيجية للنهوض بالوضع الإقتصادي عبر تحفيز الإستثمارات ورفع نسبة النمو الإقتصادي وتنشيط القطاع السياحي، هذا عدا عن الخطط الموضوعة لمعالجة مشكلة الكهرباء ووضع حد لهذه الفوضى المتمادية.
6- وأخيراً، فإن الرئيس عون لن يسمح بإستهداف عهده وإستنزافه بما يفتح المجال لإطلاق العنان لأصحاب العقول الأفلاطونية للتنظير ووضع المعادلات الفلسفية، وإلا لكان بقي في الرابية رئيساً لأكبر كتلة نيابية في البرلمان.
 
فهل حانت ساعة ولادة الحكومة؟؟ وهل ستحسم الأمور بهذا الإتجاه؟؟ وهل سنرى الدخان الأبيض يتصاعد من بعبدا في الأيام المقبلة إيذاناً بإنطلاقة العهد؟؟
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