هذا ما كشفته والدة اللبنانية منى المذبوح عن ابنتها!

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قالت وداد حمد المصري، والدة اللبنانية منى المذبوح التي صدر حكم بحبسها 8 سنوات بسبب الفيديو الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن اهانة لمصر، انها زارت ابنتها لاول مرة في السجن بعد الحكم الذي اصدرته المحكمة، وان ابنتها كانت منهارة من البكاء خلال الزيارة، لافتة إلى أنها نادمة بشدة على هذا الفيديو. وقالت المصري خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» ان ابنتها لا تكره مصر وشعبها، لكن الفيديو كان ردة فعل على حالة غضب لما تعرضت له من قبل بعض المتحرشين، مشيرة إلى أنهم قدموا اعتذارا رسميا للسفارة المصرية في بيروت. وقدمت المصري اعتذارا على الهواء للشعب المصري عن هذا الفيديو، مؤكدة انها أصيبت بحالة من الصدمة عندما شاهدته لاول مرة.